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Правила воспитания, чтобы ребенок доверял родителям
02.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Ученые из Японии считают, что у людей с заниженной самооценкой возникают проблемы в карьере и отношениях, они больше склонны к зависимостям и неврозам. Между тем восприятие себя формируется в раннем детстве, и оно напрямую зависит от отношения родителей к ребенку. Если вы хотите узнать, как помочь детям не бояться ошибок, замечаний, следовать за своей мечтой и добиться успеха, читайте нашу статью.
Мы хотим, чтобы стало как можно больше людей, довольных своей жизнью. Поэтому специально для вас мы собрали советы, которые помогут воспитать ребенка со здоровой самооценкой.
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Ученые из Японии считают, что у людей с заниженной самооценкой возникают проблемы в карьере и отношениях, они больше склонны к зависимостям и неврозам. Между тем...
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