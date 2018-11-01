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Правила воспитания, чтобы ребенок доверял родителям

02.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Ученые из Японии считают, что у людей с заниженной самооценкой возникают проблемы в карьере и отношениях, они больше склонны к зависимостям и неврозам. Между тем восприятие себя формируется в раннем детстве, и оно напрямую зависит от отношения родителей к ребенку. Если вы хотите узнать, как помочь детям не бояться ошибок, замечаний, следовать за своей мечтой и добиться успеха, читайте нашу статью.

Мы хотим, чтобы стало как можно больше людей, довольных своей жизнью. Поэтому специально для вас мы собрали советы, которые помогут воспитать ребенка со здоровой самооценкой.


 
 
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Ученые из Японии считают, что у людей с заниженной самооценкой возникают проблемы в карьере и отношениях, они больше склонны к зависимостям и неврозам. Между тем...
 
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Петрыкаускiя навiны
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
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