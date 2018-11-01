Правила воспитания, чтобы ребенок доверял родителям

Ученые из Японии считают, что у людей с заниженной самооценкой возникают проблемы в карьере и отношениях, они больше склонны к зависимостям и неврозам. Между тем восприятие себя формируется в раннем детстве, и оно напрямую зависит от отношения родителей к ребенку. Если вы хотите узнать, как помочь детям не бояться ошибок, замечаний, следовать за своей мечтой и добиться успеха, читайте нашу статью.

Мы хотим, чтобы стало как можно больше людей, довольных своей жизнью. Поэтому специально для вас мы собрали советы, которые помогут воспитать ребенка со здоровой самооценкой.



