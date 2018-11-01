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Обнаружена связь между лишним весом и гриппом
02.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
В ходе болезни гриппом люди, страдающие лишним весом, более заразны, чем те, у кого нет проблем с избыточном весом, сообщили ученые из Университета Мичигана.
Специалисты изучили медицинские истории 1800 людей, которые переболели гриппом в течение трех сезонов. Ученым удалось установить, что в организме полных людей вирус сохраняется на 42% дольше, чем у тех, чей вес находится в пределах нормы.
Эксперты пояснили, что страдающие лишними килограммами люди более заразны, чем худые. Кроме того, период болезни у полных людей длится дольше.
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В ходе болезни гриппом люди, страдающие лишним весом, более заразны, чем те, у кого нет проблем с избыточном весом, сообщили ученые из Университета Мичигана....
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