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8 мест Земли, где транспорт под запретом

02.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Есть на нашей Земле такие места, где транспорт под запретом, причем, даже велосипеды, не то, что уж автомобили. Альтернатива разнообразна: ослы, гольф-кары, лодки и ледниковые экспрессы.

Представляем вам населенные пункты, где от автомобилей отказались уже сейчас.

Гитхорн, Нидерланды
Эту деревню еще называют «голландской Венецией», и, как в Венеции, улиц в привычном понимании этого слова здесь нет. К домам, стоящим на одной стороне канала, переброшены деревянные мостики, довольно горбатые, что позволяет проходить под ними электроботам, самым большим плавсредствам в Гитхорне. Кстати, весь водный транспорт работает на электромоторах, никакой солярки.

 
 
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Есть на нашей Земле такие места, где транспорт под запретом, причем, даже велосипеды, не то, что уж автомобили. Альтернатива разнообразна: ослы, гольф-кары, лодки и...
 
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Единство
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Смалявiцкi край
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