8 мест Земли, где транспорт под запретом

Есть на нашей Земле такие места, где транспорт под запретом, причем, даже велосипеды, не то, что уж автомобили. Альтернатива разнообразна: ослы, гольф-кары, лодки и ледниковые экспрессы.

Представляем вам населенные пункты, где от автомобилей отказались уже сейчас.

Гитхорн, Нидерланды

Эту деревню еще называют «голландской Венецией», и, как в Венеции, улиц в привычном понимании этого слова здесь нет. К домам, стоящим на одной стороне канала, переброшены деревянные мостики, довольно горбатые, что позволяет проходить под ними электроботам, самым большим плавсредствам в Гитхорне. Кстати, весь водный транспорт работает на электромоторах, никакой солярки.