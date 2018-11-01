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8 мест Земли, где транспорт под запретом
02.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Есть на нашей Земле такие места, где транспорт под запретом, причем, даже велосипеды, не то, что уж автомобили. Альтернатива разнообразна: ослы, гольф-кары, лодки и ледниковые экспрессы.
Представляем вам населенные пункты, где от автомобилей отказались уже сейчас.
Гитхорн, Нидерланды
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Есть на нашей Земле такие места, где транспорт под запретом, причем, даже велосипеды, не то, что уж автомобили. Альтернатива разнообразна: ослы, гольф-кары, лодки и...
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