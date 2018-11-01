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Более половины населения Беларуси пользуется интернетом
02.11.2018 — Разное | Свислочская газета
Данное заявление было сделано на международной бизнес-конференции Деловой интернет 2018.
Основной процент пользователей приходится на молодых людей. Ежедневно интернетом пользуется 70% аудитории.
Например, за сутки в среднем в интернет выходит 3,5 миллиона человек.
За минувший сентябрь текущего года в 5 самых популярных площадок вошли: Google - 3,7 млн, Yandex - 3,372 млн, Youtube - 2,974 млн, ВКонтакте - 2,744 млн, Tut.by - 2,289 млн.
Белновости.
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В Беларуси размер месячной аудитории интернет-пользователей приравнивается к 5,1 миллиону в возрасте от 15 лет.
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