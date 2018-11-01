Более половины населения Беларуси пользуется интернетом



В Беларуси размер месячной аудитории интернет-пользователей приравнивается к 5,1 миллиону в возрасте от 15 лет.

Данное заявление было сделано на международной бизнес-конференции Деловой интернет 2018.

Основной процент пользователей приходится на молодых людей. Ежедневно интернетом пользуется 70% аудитории.

Например, за сутки в среднем в интернет выходит 3,5 миллиона человек.

За минувший сентябрь текущего года в 5 самых популярных площадок вошли: Google - 3,7 млн, Yandex - 3,372 млн, Youtube - 2,974 млн, ВКонтакте - 2,744 млн, Tut.by - 2,289 млн.

Белновости.