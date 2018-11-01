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Александр Лукашенко: китайские кредиты нужно направлять на поддержку толковых частников
02.11.2018 — Разное | Свислочская газета
– У нас большое количество невыбранных коммерческих китайских кредитов, семь миллиардов, есть еще и дешевые. Недавно я распорядился, чтобы вы прекратили ориентироваться только на гигантов, – сказал Александр Лукашенко. – Есть толковый частник, которого мы знаем, не просто шарлатаны с улицы, вот им надо помогать. Они за 20-30 миллионов (долларов. - Прим. БЕЛТА) создадут нам сотни тысяч рабочих мест.
При этом, подчеркнул он, не обязательно выделять на строительство новых частных предприятий сотни миллионов или миллиарды долларов. Глава государства привел в пример Витебский меховой комбинат. После того как предприятие было выкуплено компанией "Марко" в 2013 году, в его реконструкцию и модернизацию инвестировали около $24 млн. На комбинате уже создано более 300 рабочих мест, планируется увеличить их до 500.
– Прекрасное предприятие, - похвалил Президент. - Если бы он (гендиректор "Марко" Николай Мартынов. - Прим. БЕЛТА) себя не зарекомендовал, я бы с ним не разговаривал ни про холдинг, ни про это. Он себя зарекомендовал хорошим частником, бизнесменом.
Александр Лукашенко рассказал, как Назарбаев заинтересовался его ботинками "Марко"
Президент Беларуси Александр Лукашенко предпочитает носить обувь "Марко", ею заинтересовался и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев. Об этом глава государства рассказал во время посещения Витебского мехового комбината.
Заслушивая доклад о развитии предприятия, которое входит в холдинг "Марко", Александр Лукашенко отметил, что носит обувь этой фирмы. И те ботинки, которые сегодня на нем, также сделаны "Марко".
По словам Президента, обувь этой компании ему нравится, она привлекает внимание и других глав государств.
– Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: "А где это ты такое взял?". Я говорю: "В Беларуси". - "Да не может быть!" Снял и показал ему - "Марко" написано", - рассказал Александр Лукашенко. – И не надо итальянское, и не надо французское, - добавил Президент.
Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебскую область. Сегодня глава государства планирует посетить Витебский меховой комбинат.
На предприятии Александру Лукашенко доложат о выполнении поручений по развитию кожевенно-мехового производства, затем он посетит несколько цехов, где ознакомится с технологическими процессами выделки овчины и пушнины, производством готовых изделий и выставкой выпускаемой продукции.
Витебский меховой комбинат работает с 30 октября 1975 года. Это единственное предприятие в стране, которое специализируется на переработке различных видов пушно-мехового сырья и пошиве из него одежды, головных уборов и аксессуаров.
В декабре 2013 года комбинат был выкуплен обувной компанией "Марко" за одну базовую величину для его реконструкции, модернизации и финансового оздоровления. Через несколько месяцев предприятие было включено в холдинг "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко".
В настоящее время мощности Витебского мехового комбината позволяют перерабатывать 300 тыс. шкур овчины, 250 тыс. шкурок пушного сырья в год и шить из них изделия. За период реконструкции и модернизации предприятия освоено Br43,5 млн инвестиций в основной капитал, поставлена 401 единица технологического оборудования, создано более 300 рабочих мест.
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Часть кредитных средств, которые выделены белорусской стороне Китаем, нужно направлять на поддержку частного бизнеса. Такую задачу Президент Беларуси Александр...
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