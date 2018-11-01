Александр Лукашенко: китайские кредиты нужно направлять на поддержку толковых частников



Часть кредитных средств, которые выделены белорусской стороне Китаем, нужно направлять на поддержку частного бизнеса. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил руководству правительства во время посещения Витебского мехового комбината.

– У нас большое количество невыбранных коммерческих китайских кредитов, семь миллиардов, есть еще и дешевые. Недавно я распорядился, чтобы вы прекратили ориентироваться только на гигантов, – сказал Александр Лукашенко. – Есть толковый частник, которого мы знаем, не просто шарлатаны с улицы, вот им надо помогать. Они за 20-30 миллионов (долларов. - Прим. БЕЛТА) создадут нам сотни тысяч рабочих мест.

При этом, подчеркнул он, не обязательно выделять на строительство новых частных предприятий сотни миллионов или миллиарды долларов. Глава государства привел в пример Витебский меховой комбинат. После того как предприятие было выкуплено компанией "Марко" в 2013 году, в его реконструкцию и модернизацию инвестировали около $24 млн. На комбинате уже создано более 300 рабочих мест, планируется увеличить их до 500.





– Прекрасное предприятие, - похвалил Президент. - Если бы он (гендиректор "Марко" Николай Мартынов. - Прим. БЕЛТА) себя не зарекомендовал, я бы с ним не разговаривал ни про холдинг, ни про это. Он себя зарекомендовал хорошим частником, бизнесменом.

Александр Лукашенко рассказал, как Назарбаев заинтересовался его ботинками "Марко" Президент Беларуси Александр Лукашенко предпочитает носить обувь "Марко", ею заинтересовался и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев. Об этом глава государства рассказал во время посещения Витебского мехового комбината. Заслушивая доклад о развитии предприятия, которое входит в холдинг "Марко", Александр Лукашенко отметил, что носит обувь этой фирмы. И те ботинки, которые сегодня на нем, также сделаны "Марко". По словам Президента, обувь этой компании ему нравится, она привлекает внимание и других глав государств. – Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: "А где это ты такое взял?". Я говорю: "В Беларуси". - "Да не может быть!" Снял и показал ему - "Марко" написано", - рассказал Александр Лукашенко. – И не надо итальянское, и не надо французское, - добавил Президент.