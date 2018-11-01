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Появилось видео, как пьяный тракторист с 5,4 промилле уходил от погони ГАИ
02.11.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
В Ляховичском районе в ходе преследования задержан тракторист: у него обнаружено в выдыхаемом воздухе 5,4 промилле алкоголя.
Согласно акта мед.освидетельствования в выдыхаемом воздухе - 5,4 промилле алкоголя. Задержанным "рекордсменом" оказался житель г.Ляховичи, 1964 года рождения. В отношении нарушителя составлено 7 административных материалов (ч.1 ст.18.16, ч.3 ст.18.21, ч.3 ст.18.12, ч.8 ст.18.14, ч.2 ст.18.17 ч.5 ст.18.22 и 23.4 КоАП Республики Беларусь). Трактор принадлежит одной из организаций района.
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В Ляховичском районе в ходе преследования задержан тракторист: у него обнаружено в выдыхаемом воздухе 5,4 промилле алкоголя. подробности - по ссылке Согласно...
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