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Более 19 тыс. деревьев высадили в Год малой родины в городах и деревнях Брестской области
02.11.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
В населенных пунктах Брестской области в текущем году высадили более 19 тыс. деревьев.
Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
"В городах, агрогородках, крупных деревнях в этом году высажено более 19 тыс. деревьев, свыше 12 тыс. единиц кустарниковой растительности. Кроме того, до конца года - погодные условия нам это позволяют - сможем высадить еще более 5 тыс. деревьев. Особенно актуально заниматься озеленением в новых микрорайонах. Многоквартирные дома активно строятся, а растительности вокруг них мало", - сказал Анатолий Лис. Он добавил, что в этом направлении хорошую работу провели подразделения Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения. В лесах новые насаждения появились более чем на 4 тыс. га.
Председатель Брестского облисполкома сегодня принял участие в акции "
Анатолий Лис выразил уверенность, что новый парк будет местом притяжения горожан. "Он находится в строящемся микрорайоне, который начал активно развиваться в 2017-2018 годах. Строительство жилья ведется интенсивно - в этой части города уже проживает более 130 тыс. человек, поэтому подтягиваем инфраструктуру", - подчеркнул он.
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В населенных пунктах Брестской области в текущем году высадили более 19 тыс. деревьев. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Анатолий...
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