Брестчанам предлагают выбрать 7 чудес города: какие варианты предложите вы?

Брест, как город с богатой 1000-летней историей, имеет множество интересных мест и объектов на своей топографической карте. Будь то здание, улица или скульптурная композиция – каждый из нас сможет назвать ту или иную достопримечательность.



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Предлагаем Вам, уважаемые брестчане, принять участие в опросе «7 чудес города Бреста» и внести свои предложения на данную тему.



Информация о поступивших вариантах будет регулярно появляться на официальном сайте Брестского горисполкома с последующим размещением в сети интернет.



По итогам опроса будут созданы оригинальные материалы по 7 чудесам Бреста, которые, впоследствии будут размещены на остановочных пунктах города.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60289.php

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Выбор предложений – за рабочей группой, в которую войдут компетентные специалисты.



Цель данной акции – через призму восприятий Бреста горожанами выяснить, какие места в городе наиболее популярны, увеличить интерес к городской культуре и сделать Брест еще более привлекательным для гостей.



Опрос стартует 1 ноября и закончится 31 декабря текущего года.



Ваши предложения ждем по адресу электронной почты: ispolkombrest@brest.by c пометкой «7 чудес города Бреста».