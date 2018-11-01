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Брестчанам предлагают выбрать 7 чудес города: какие варианты предложите вы?
02.11.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Брест, как город с богатой 1000-летней историей, имеет множество интересных мест и объектов на своей топографической карте. Будь то здание, улица или скульптурная композиция – каждый из нас сможет назвать ту или иную достопримечательность.
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Брест, как город с богатой 1000-летней историей, имеет множество интересных мест и объектов на своей топографической карте. Будь то здание, улица или скульптурная...
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