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Брестчанам предлагают выбрать 7 чудес города: какие варианты предложите вы?

02.11.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брест, как город с богатой 1000-летней историей, имеет множество интересных мест и объектов на своей топографической карте. Будь то здание, улица или скульптурная композиция – каждый из нас сможет назвать ту или иную достопримечательность. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60289.php

Брестчанам предлагают выбрать 7 чудес города: какие варианты предложите вы?


Предлагаем Вам, уважаемые брестчане, принять участие в опросе «7 чудес города Бреста» и внести свои предложения на данную тему. 

Информация о поступивших вариантах будет регулярно появляться на официальном сайте Брестского горисполкома с последующим размещением в сети интернет. 

По итогам опроса будут созданы оригинальные материалы по 7 чудесам Бреста, которые, впоследствии будут размещены на остановочных пунктах города. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60289.php

Брестчанам предлагают выбрать 7 чудес города: какие варианты предложите вы?


Выбор предложений – за рабочей группой, в которую войдут компетентные специалисты. 

Цель данной акции – через призму восприятий Бреста горожанами выяснить, какие места в городе наиболее популярны, увеличить интерес к городской культуре и сделать Брест еще более привлекательным для гостей. 

Опрос стартует 1 ноября и закончится 31 декабря текущего года. 

Ваши предложения ждем по адресу электронной почты: ispolkombrest@brest.by c пометкой «7 чудес города Бреста».

 
Теги: Брест
 
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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Маяк Преднепровья
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