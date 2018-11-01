В г.Жабинке сотрудники ГАИ остановили жителя Московской области, который перевозил около 169 литров без акцизного алкоголя

01 ноября 2018 года около 15:50 часов в ходе несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения на улице Молодежной в г.Жабинке, в районе дома №8, инспектором ОГАИ Жабинковского РОВД был остановлен автомобиль марки "Хундай Солярис", за рулем которого находился 54-летний житель д.Сухарево, Московской области.



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В ходе осмотра транспортного средства были обнаружены 69 бутылок аптечной продукции "Асептол" и "Этанол", а также 132 литра спиртосодержащей жидкости в 28 полимерных емкостях и алкогольная продукция немаркированная акцизными знаками Республики Беларусь, общим объемом 29,65 литров.

Данная аптечная и алкогольная продукция, спиртосодержащая жидкость в количестве 168,65 литров - изъята.

В ходе беседы мужчина пояснил, что данную продукцию он приобрел в Российской Федерации для собственных нужд.

Проводится проверка.