Соревнования начнутся в 9.30 в физкультурно-оздоровительном центре “Физкультура и здоровье”.
В соревнованиях примут участие команды трудовых коллективов Костюковичского района. Состав команды: 9 участников, 1 представитель.
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17 ноября состоится первенство района среди трудовых коллективов Костюковичского района по мини-футболу
Соревнования начнутся в 9.30 в физкультурно-оздоровительном центре “Физкультура и здоровье”. В соревнованиях примут участие команды трудовых коллективов...