Лукашенко рассказал, как его ботинки привлекли внимание Назарбаева

Александр Лукашенко предпочитает носить обувь «Марко», ею заинтересовался и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев.

Об этом глава государства рассказал во время посещения Витебского мехового комбината.

Заслушивая доклад о развитии предприятия, которое входит в холдинг «Марко», Александр Лукашенко отметил, что носит обувь этой фирмы. И те ботинки, которые сегодня на нем, также сделаны «Марко». По словам главы государства, обувь этой компании ему нравится, она привлекает внимание и других глав государств, передает БЕЛТА .

«Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: «А где это ты такое взял?». Я говорю: «В Беларуси». — «Да не может быть!» Снял и показал ему — «Марко» написано», — рассказал Александр Лукашенко.

«И не надо итальянское, и не надо французское», — добавил он.