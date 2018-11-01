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9 способов уснуть абсолютно везде

02.11.2018 16:47 — Разное | Tut.by  
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Жизнь не всегда идёт по плану, и порой ночевать приходится в самых неожиданных местах. Хорошо, если это раскладушка в квартире друга. Но иногда это оказывается машина в очереди на границе, зал ожидания в аэропорту или диван в офисе. The Challenger нашел девять способов уснуть в любой непонятной ситуации.


Источник: unsplash.com

Избегайте непроверенных средств

Если вы считаете, что ночь в аэропорту — прекрасная возможность опробовать новое снотворное, предупреждаем: идея не лучшая. Даже если речь идёт о настойке пустырника, которую так расхваливает бабушка. Приём любого, даже самого безобидного на вид лекарства, которое вы раньше не пробовали, может обернуться неожиданными последствиями. Если не хотите сорвать путешествие, рекомендуем отложить эксперименты до возвращения.

Забудьте о высокой моде

Автобус до Парижа далеко не так очарователен, как сам Париж. Если хочется встретиться с городом любви в соответствующем наряде, лучше переодеться на месте. Узкие джинсы, тесные рубашки, неудобные платья и обувь на каблуке точно не помогут уснуть. Отдайте предпочтение простым, но удобным фасонам и тканям.

Спрячьтесь от света

Солнечный свет — основной регулятор биоритмов человека. Именно поэтому полумрак клонит нас в сон, а яркое солнце бодрит не хуже кофе. Если смена часовых поясов здорово сбила ваш режим, надевайте маску для сна и возвращайтесь в колею.


Источник: unsplash.com

Поищите прохладное место

Да, спать под кондиционером не лучшее решение, но и жара уснуть не поможет. Учёные вывели оптимальную температуру для комфортного сна — 19 градусов. Конечно, обходить аэропорт с градусником не стоит, но между жаркой и прохладной комнатой выбирайте прохладную. Сон придёт скорее.

Создайте тишину

Все, кому посчастливилось хоть раз дремать в полном детей самолёте или на пижамной вечеринке, знают, что это невозможно! Именно для таких непростых условий существуют беруши. Тишина поможет отключиться от окружающей суеты и быстро заснуть. Если беруш нет, подойдут и обычные наушники. Главное — услышать будильник.

Не переедайте

Процесс пищеварения и сон — вещи несовместимые. Если заранее знаете, что уснуть на голодный желудок не сможете, то перекусите чем-нибудь лёгким, а полноценный приём пищи оставьте до пробуждения. Очень может быть, что грёзы о завтраке ускорят сон.

Двигайтесь

Самый верный помощник сна — усталость. Если вечером вам предстоит долгий перелёт, не отменяйте утреннюю тренировку, а, наоборот, увеличьте нагрузку. Спорт — это не про тренажёры, а про желание. Заниматься можно и в поезде дальнего следования, и в офисном кресле.


Фото: unsplash.com, Emily Sea

Поставьте телефон на зарядку

Гаджеты могут выручить практически в любой беде, но только не тогда, когда необходимо срочно лечь спать. Свет от экрана никак не поможет заснуть, а соблазн проверить новостную ленту наутро обернётся синяками под глазами. Поэтому решительно становитесь недоступным абонентом и погружайтесь в сон.

Больше ритуалов

Если каждый вечер перед сном вы заполняете ежедневник, чистите зубы и желаете родным спокойной ночи, то где бы вы ни оказались, используйте это, чтобы заснуть. Зубную щётку можно взять с собой, день спланировать в голове, а родным позвонить по телефону. Привычные действия дадут ощущение дома и настроят организм на сон.

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Жизнь не всегда идёт по плану, и порой ночевать приходится в самых неожиданных местах. Вот вам девять способов, как уснуть в любой непонятной ситуации.
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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