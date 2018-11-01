Белорусское бюро по транспортному страхованию запустило сервис для проверки наличия действующих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств физическими лицами.





Как сообщили в ГАИ Минска, сервис позволяет в открытом доступе осуществлять поиск по регистрационному знаку транспортного средства информации о действующем договоре страхования (номер договора, страховщик, марка транспортного средства, срок действия договора) в базе данных.

В настоящее время информация, предоставляемая указанным веб-приложением, носит справочный характер и не может быть использована для подтверждения фактов, имеющих юридическое значение.