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Белорусское бюро по транспортному страхованию запустило онлайн-сервис по проверке "Автогражданки"
Белорусское бюро по транспортному страхованию запустило
Как сообщили в ГАИ Минска, сервис позволяет в открытом доступе осуществлять поиск по регистрационному знаку транспортного средства информации о действующем договоре страхования (номер договора, страховщик, марка транспортного средства, срок действия договора) в базе данных.
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