ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свежий номер газеты «Полесская правда» завтра поступит в продажу

02.11.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Свежий номер газеты «Полесская правда» завтра поступит в продажу
В следующем номере:

  • В Пинском районе начала работать комиссия по трудоустройству безработных граждан. Ее цель – оказание содействия в трудоустройстве неработающим, не занятым в экономике.
  • В числе участников встречи Президента Беларуси с активом БРСМ был и первый секретарь Пинского районного комитета ОО «БРСМ» Сергей Владимиров. Специально для читателей «Полесской правды» он делится своими впечатлениями.
  • В Пинском районе с начала года зарегистрировано 16 несчастных случаев на производстве, при пожарах погибли 8 человек, от отравления алкоголем – 12, а в дорожно-транспортных происшествиях – трое. Что послужило причинами гибели людей, и как наладить контроль соблюдения правил техники безопасности? Об этом и шла речь на недавнем совещании в Пинской межрайонной прокуратуре.
  • Завершилось участие любительской футбольной команды Пинского района в Кубке регионов страны. Думается, это событие оставит глубокий след в истории футбола района.
  • «Кризисная комната» – укрытие от домашних тиранов. Такая есть в Пинском районе. Она существует на базе территориального центра соцобслуживания Пинского района, которая расположена в Логишинской городской больнице.
  • На территории Пинского района снизилось количество зарегистрированных краж имущества. Однако уровень краж велосипедов остается на прежнем уровне, и раскрываемость этих преступлений крайне низкая. О том, как сберечь своего двухколесного друга, читателям газеты рассказал старший инспектор ООПП Пинского РОВД майор милиции Александр Архипенко.
  • Детектив по субботам.
    «…Но майор был в математике горазд:
    Он чего-то там сложил, потом умножил, подытожил
    И сказал, что я судился десять раз»…
    Живи Юра Калиненко в 70-е годы прошлого столетия, он вполне мог бы утверждать, что эту песню Владимир Высоцкий написал именно о нем, потому как сам Юра усаживался на скамью подсудимых ровно десять раз. Но, увы, живет Юра в другую эпоху, и язык не повернется сказать, что эпоха от этого в восторге…

Продолжение читайте в свежем номере газеты «Полесская правда», который выйдет завтра, 3 ноября.

Дорогие друзья!

Сайт pinsknews.by не является копией бумажного издания газеты «Полесская правда». Далеко не все материалы газеты выкладываются на сайт. Если вы хотите читать свежий номер газеты в мобильном телефоне, на планшете или компьютере, пожалуйста, купите PDF-версию, бумажная версия «Полесской правды» всегда в наличии в киосках «Белсоюзпечати».

Оформить подписку на газету «Полесская правда» можно на любой адрес Беларуси. Совершить подписку можно как во всех почтовых отделениях страны, так и посредством системы «Интернет-подписка». Эта процедура займет всего несколько минут и кликов мышкой. Пошаговая инструкция здесь.

Напоминаем, что открыта подписка на первое полугодие 2019 года!

Стоимость индивидуальной подписки (индекс – 63948):

  • на 1 месяц – 4 руб. 90 коп.,
  • на 3 месяца – 14 руб. 70 коп.,
  • на 6 месяцев – 29 руб. 40 коп.

Стоимость ведомственной подписки (индекс – 639482):

  • на 1 месяц – 8 руб. 50 коп.,
  • на 3 месяца – 25 руб. 50 коп.,
  • на 6 месяцев – 51 руб.

Оставить комментарий

« Сотрудники Госавтоинспекции Пинского района несут службу в усиленном режиме
Новости дня
Новости разные
 
Хакеры раскрыли данные 257 тысяч пользователей Facebook. Следы ведут в Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика