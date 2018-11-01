Свежий номер газеты «Полесская правда» завтра поступит в продажу



В следующем номере:

В Пинском районе начала работать комиссия по трудоустройству безработных граждан. Ее цель – оказание содействия в трудоустройстве неработающим, не занятым в экономике.

Ее цель – оказание содействия в трудоустройстве неработающим, не занятым в экономике. В числе участников встречи Президента Беларуси с активом БРСМ был и первый секретарь Пинского районного комитета ОО «БРСМ» Сергей Владимиров. Специально для читателей «Полесской правды» он делится своими впечатлениями.

Специально для читателей «Полесской правды» он делится своими впечатлениями. В Пинском районе с начала года зарегистрировано 16 несчастных случаев на производстве, при пожарах погибли 8 человек, от отравления алкоголем – 12, а в дорожно-транспортных происшествиях – трое. Что послужило причинами гибели людей, и как наладить контроль соблюдения правил техники безопасности? Об этом и шла речь на недавнем совещании в Пинской межрайонной прокуратуре.

при пожарах погибли 8 человек, от отравления алкоголем – 12, а в дорожно-транспортных происшествиях – трое. Что послужило причинами гибели людей, и как наладить контроль соблюдения правил техники безопасности? Об этом и шла речь на недавнем совещании в Пинской межрайонной прокуратуре. Завершилось участие любительской футбольной команды Пинского района в Кубке регионов страны. Думается, это событие оставит глубокий след в истории футбола района.

Думается, это событие оставит глубокий след в истории футбола района. «Кризисная комната» – укрытие от домашних тиранов. Такая есть в Пинском районе. Она существует на базе территориального центра соцобслуживания Пинского района, которая расположена в Логишинской городской больнице.

Такая есть в Пинском районе. Она существует на базе территориального центра соцобслуживания Пинского района, которая расположена в Логишинской городской больнице. На территории Пинского района снизилось количество зарегистрированных краж имущества. Однако уровень краж велосипедов остается на прежнем уровне, и раскрываемость этих преступлений крайне низкая. О том, как сберечь своего двухколесного друга, читателям газеты рассказал старший инспектор ООПП Пинского РОВД майор милиции Александр Архипенко.

Однако уровень краж велосипедов остается на прежнем уровне, и раскрываемость этих преступлений крайне низкая. О том, как сберечь своего двухколесного друга, читателям газеты рассказал старший инспектор ООПП Пинского РОВД майор милиции Александр Архипенко. Детектив по субботам.

«…Но майор был в математике горазд:

Он чего-то там сложил, потом умножил, подытожил

И сказал, что я судился десять раз»…

Живи Юра Калиненко в 70-е годы прошлого столетия, он вполне мог бы утверждать, что эту песню Владимир Высоцкий написал именно о нем, потому как сам Юра усаживался на скамью подсудимых ровно десять раз. Но, увы, живет Юра в другую эпоху, и язык не повернется сказать, что эпоха от этого в восторге…

Продолжение читайте в свежем номере газеты «Полесская правда», который выйдет завтра, 3 ноября.

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