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Сотрудники Госавтоинспекции Пинского района несут службу в усиленном режиме
02.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Проведение акции связано в том числе и с тем, что в последнее время участились случаи ДТП с участием обозначенных участников дорожного движения.
ОГАИ Пинского РОВД напоминает, что дорога полна неожиданностей. Дорожно-транспортные происшествия нельзя назвать редкостью, но кто несет вину за аварию, если в ней пострадал пешеход?
— В последнее время участились случаи наездов на пешеходов и велосипедистов, эти аварии происходят как на нерегулируемых пешеходных переходах, так и вне переходов, — отметил Дмитрий Вечерко. — В большинстве случаев подобные дорожные аварии происходят в темное время суток на участках улиц, которые плохо освещены.
Конечно же наезды на пешеходов и велосипедистов происходят в основном при совместном использовании проезжей части улиц или дорог автомобилями и уязвимыми участниками дорожного движения.
Среди нарушений Правил дорожного движения пешеходами самыми распространенными являются:
велосипедистами:
При движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет.
Для того, чтобы улучшить видимость человека на дороге в темное время суток, уязвимому участнику дорожного движения необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Как показали исследования, водители автомобилей видят пешехода или велосипедиста, имеющего световозвращатели, со значительно большего расстояния по сравнению с уязвимым участником дорожного движения без таковых. При движении с ближним светом расстояние обнаружения увеличивается с 25-40 метров до 130-140 метров, а при движении с дальним светом — до 400 метров. Вот это расстояние и дает водителю запас во времени, чтобы своевременно среагировать и избежать наезда. Фликер на одежде, являясь элементом пассивной безопасности, снижает риск наезда на пешехода в темноте в 6,5 раз, то есть использование «пешеходного катафота» уменьшает вероятность наезда на 85%.
Госавтоинспекция Пинского РОВД призывает всех, кто заметил на проезжей части дороги нетрезвых пешеходов и велосипедистов, звонить по телефону 102 либо 139.
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