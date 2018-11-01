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Сотрудники Госавтоинспекции Пинского района несут службу в усиленном режиме

02.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Сотрудники Госавтоинспекции Пинского района несут службу в усиленном режиме
Со 2 по 5 ноября с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения на территории Пинского района Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением ПДД пешеходами, велосипедистами и возчиками гужевого транспорта. Наряды ГАИ будут дежурить в местах массового скопления граждан, на оживленных перекрестках, в местах концентрации ДТП.

Проведение акции связано в том числе и с тем, что в последнее время участились случаи ДТП с участием обозначенных участников дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции Пинского района несут службу в усиленном режиме
Так, 24 октября около 3.45 38-летний водитель, не имея права управления транспортными средствами, управляя автомобилем «Мицубиси Монтеро», находящимся в аресте ОПИ Пинского района (неуплата штрафов по ИП), двигаясь по неосвещенному участку автодороги М-10 «Гр. РФ-Гомель-Кобрин» со стороны Лунинца в направлении Иваново. В районе 421-го километра автодороги он совершил наезд на велосипедиста 1976 года рождения, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части на велосипеде «Аист». Велосипед должным образом оборудован не был. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия, автомобиль и велосипед получили механические повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции Пинского района несут службу в усиленном режиме
28 октября в 20.12 водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем «Форд-Фиеста», двигаясь по автодороге Р-147 «Стытычево-Невель-гр.Украины (Невель)», по направлению от а/д Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин», к д. Невель Пинского района, совершила наезд на лежащего у правого края проезжей части в попутном по ходу движения автомобиля направлении необозначенного световозвращающим элементом пешехода 1959 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

ОГАИ Пинского РОВД напоминает, что дорога полна неожиданностей. Дорожно-транспортные происшествия нельзя назвать редкостью, но кто несет вину за аварию, если в ней пострадал пешеход?

— В последнее время участились случаи наездов на пешеходов и велосипедистов, эти аварии происходят как на нерегулируемых пешеходных переходах, так и вне переходов, — отметил Дмитрий Вечерко. — В большинстве случаев подобные дорожные аварии происходят в темное время суток на участках улиц, которые плохо освещены.

Конечно же наезды на пешеходов и велосипедистов происходят в основном при совместном использовании проезжей части улиц или дорог автомобилями и уязвимыми участниками дорожного движения.

Среди нарушений Правил дорожного движения пешеходами самыми распространенными являются:

  • пересечение проезжей части в неустановленном месте,
  • нетрезвое состояние пешеходов,
  • неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за транспортного средства, сооружений, деревьев или других препятствий,
  • неиспользование световозвращающих элементов для обозначения себя при движении в темное время суток по краю проезжей части;

велосипедистами:

  • управление велосипедом в нетрезвом состоянии,
  • управление велосипедом по дорогам общего пользования в темное время суток, не оборудованным в соответствии с ПДД.п.149 ПДД.

При движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет.

Для того, чтобы улучшить видимость человека на дороге в темное время суток, уязвимому участнику дорожного движения необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Как показали исследования, водители автомобилей видят пешехода или велосипедиста, имеющего световозвращатели, со значительно большего расстояния по сравнению с уязвимым участником дорожного движения без таковых. При движении с ближним светом расстояние обнаружения увеличивается с 25-40 метров до 130-140 метров, а при движении с дальним светом — до 400 метров. Вот это расстояние и дает водителю запас во времени, чтобы своевременно среагировать и избежать наезда. Фликер на одежде, являясь элементом пассивной безопасности, снижает риск наезда на пешехода в темноте в 6,5 раз, то есть использование «пешеходного катафота» уменьшает вероятность наезда на 85%.

Для того чтобы трагедий на дорогах случалось как можно меньше, водителям велосипедов и пешеходам, в первую очередь, нужно соблюдать все предписанные правила и не находиться в состоянии опьянения на проезжей части.

Госавтоинспекция Пинского РОВД призывает всех, кто заметил на проезжей части дороги нетрезвых пешеходов и велосипедистов, звонить по телефону 102 либо 139.

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