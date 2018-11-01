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В Бресте маршрутчик избил коллегу за то, что тот его подрезал

02.11.2018 16:51 — Разное | Tut.by  
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В Бресте возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего водителя маршрутки, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своему коллеге, сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошел 27 июля на улице Орловской. Около 8.30 40-летний водитель маршрутного такси № 35 нанес не менее трех ударов кулаком в область головы 41-летнему водителю маршрутного такси № 4. По словам подозреваемого, поводом для конфликта стало то, что потерпевший его подрезал.

В отношении мужчины возбудили дело по статье за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

Следствие просит лиц, которые являлись пассажирами указанных маршрутных такси, либо были очевидцами указанных событий, сообщить об этом по телефону: +375 33 600−55−88.

 
Теги: Брест
 
 
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