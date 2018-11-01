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В Бресте маршрутчик избил коллегу за то, что тот его подрезал
В Бресте возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего водителя маршрутки, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своему коллеге, сообщает Следственный комитет.
Инцидент произошел 27 июля на улице Орловской. Около 8.30 40-летний водитель маршрутного такси № 35 нанес не менее трех ударов кулаком в область головы 41-летнему водителю маршрутного такси № 4. По словам подозреваемого, поводом для конфликта стало то, что потерпевший его подрезал.
В отношении мужчины возбудили дело по статье за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.
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Возбуждено уголовное дело.
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