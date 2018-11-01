В Комитете госконтроля Витебской области с 5 по 6 ноября 2018 года проведут «горячую линию» по вопросам уборки урожая.





Комитетом области в ходе контрольно-аналитических мероприятий в сельхозорганизациях устанавливались нарушения, связанные с некачественной уборкой зерновых, кормовых культур и овощей (наличие остатков не убранных и не качественно убранных площадей).

Сообщения (информация) о фактах не завершения уборки урожая (наличия остатков не убранных и не качественно убранных площадей) будут приниматься с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8(0212)42-61-43, 42-61-65, 42-61-52; а с 18.00 до 9.00 — дежурным УДФР КГК по Витебской области по телефону: 8(0212)63-36-22.