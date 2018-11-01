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Находке с дна речного более 500 лет!

02.11.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Поднятому несколько дней назад из неманских вод у д. Николаево черному челну,
о котором писала газета “Іўеўскі край”, более 500 лет!

- Дата рубки дерева, из которого сделан николаевский челн на рубеже 15-16-го века, 1500 год! Дерево - дуб, росло 300 лет! - написал в своем Facebook руководитель дайвинг-центра "Морской Пегас" Андрей Лихачев. Эту информацию подтвердили и занимавшееся подъемом лодки представители Академии наук.
- В НАН Беларуси проведено дендро-хронологическое датирование лодки-челна, поднятой на прошлой неделе со дна реки Неман у деревни Николаево Ивьевского района Гродненской области в результате совместной экспедиции Института истории НАН Беларуси, дайвинг-центра "Морской Пегас" и участников джип-форума 4х4. Результаты исследований показали, что челн был сделан приблизительно в 1500-1510 годах, - говорится в релизе.
Установлено также, что на момент рубки возраст дуба, из которого сделана древняя лодка, был около 300 лет. Следовательно, дерево начало расти в самом начале XIII века. В настоящее время лодка-челн находится в Институте истории НАН Беларуси для проведения консервационных мероприятий и подготовки к будущему экспонированию, - сообщают ученые.
Исследования проводились под руководством Максима Ермохина. Он кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории продуктивности и устойчивости растительных сообществ Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси.
Будем следить за сенсацией, а она, безусловно, мирового уровня!
    П.ВЛАДИН.

 
 
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Поднятому несколько дней назад из неманских вод у д. Николаево черному челну, о котором писала газета “Іўеўскі край”, более 500 лет! - Дата рубки дерева, из...
 
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