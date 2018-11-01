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В Беларуси хотят установить сверхбыстрые зарядки для электромобилей

02.11.2018 16:11 — Разное | KYKY  
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В Беларуси планируют установить комплексы быстрой зарядки мощностью до 500 кВт. Такая вещь сможет зарядить современный электромобиль за восемь минут. В совместном сообщении «Белоруснефти» и импортера BMW и MINI в Беларуси даже заявляется, что в нашей стране будут одни из самых мощных электрозаправок в мире, пишет TUT.by.

Зарядки планируют поставить на АЗС «Белоруснефть» рядом с крупными электрическими подстанциями. В первую очередь их разместят в Минске, областных центрах и вдоль основных магистралей. В каждом комплексе будет по пять зарядных устройств типа Mode 4 − их суммарная мощность составит 2 МВт. Проект планируют реализовать до 2025 года.

Подобную сеть развивают в Евросоюзе совместными усилиями BMW, Daimler, Volkswagen и Ford. Их электрозаправки включают до шести зарядных устройств по 350 кВт каждое. В Германии первая такая станция появилась только в середине 2018 года, а уже к концу года их будет около ста. Их строят на крупных трассах каждые 120 километров. 

К 2030 году в Беларуси хотят построить больше 1300 станций зарядки. В ближайшие три года у «Белоруснефти», как сообщается в письме, появится 431 электрозаправка. Но всё зависит от того, как много люди начнут покупать электромобили − ожидается, что к 2025 году в Беларуси их будет около десяти тысяч. 

АЗС «Белоруснефть» и импортер BMW и MINI совместно займутся развитием рынка электромобилей в Беларуси. «Белоруснефть» займётся зарядными станциями, а импортёры − машинами, портативными зарядками и обслуживанием.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси планируют установить комплексы быстрой зарядки мощностью до 500 кВт. Такая вещь сможет зарядить современный электромобиль за восемь минут. В...
 
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