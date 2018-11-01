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Александр Лукашенко о своей обуви: «Я ношу только «Марко»

02.11.2018 17:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Рабочая поездка Президента: 2 ноября Александр Лукашенко посещает Витебский меховой комбинат. Руководителя холдинга «Марко» Николая Мартынова после тщательного анализа его деятельности могут представить к высокой государственной награде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь обувь «Марко» стала настоящим белорусским брендом.

Александр Лукашенко о своей обуви: «Я ношу только «Марко»

Например, Президент охотно носит эту обувь и рекламирует ее среди своих коллег.

Александр Лукашенко о своей обуви: «Я ношу только «Марко»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ношу только «Марко». Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, в каких-то еще), Назарбаев говорит: «А где это ты такое взял?». Я говорю: «В Беларуси». — «Да не может быть!». Снял сапог и показал ему: «Марко» написано».

Александр Лукашенко о своей обуви: «Я ношу только «Марко»

Теперь «Марко» осваивает новое направление деятельности – пошив меховой одежды. Новую коллекцию 2 ноября показали Президенту.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Рабочая поездка Президента: 2 ноября Александр Лукашенко посещает Витебский меховой комбинат. Руководителя холдинга «Марко» Николая Мартынова...
 
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