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Композитор Игорь Лученок госпитализирован в Минске

02.11.2018 16:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Игорь Лученок экстренно госпитализирован в минскую Больницу скорой медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту информацию телеканалу СТВ подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Композитор Игорь Лученок госпитализирован в Минске

Диагноз композитора по понятным причинам не разглашается. Мы следим за ситуацией.

В августе народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок отпраздновал 80-летний юбилей (читать далее).
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Композитор Игорь Лученок госпитализирован в Минске

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Игорь Лученок экстренно госпитализирован в минскую Больницу скорой медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту...
 
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Светлы шлях
Единство
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