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Композитор Игорь Лученок госпитализирован в Минске
Новости Беларуси. Игорь Лученок экстренно госпитализирован в минскую Больницу скорой медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эту информацию телеканалу СТВ подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Диагноз композитора по понятным причинам не разглашается. Мы следим за ситуацией.
В августе народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок отпраздновал 80-летний юбилей (читать
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Композитор Игорь Лученок госпитализирован в Минске
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Новости Беларуси. Игорь Лученок экстренно госпитализирован в минскую Больницу скорой медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту...
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