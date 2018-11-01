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Матери убитой в Лунинце 8-месячной девочки и её знакомому предъявили обвинение
Новости Беларуси. Мать убитой в Лунинце девочки-младенца и знакомый женщины заключены под стражу.
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Продолжается расследование уголовного дела.
К матери девочки и к знакомому женщины применена мера пресечения – заключение под стражу. Второго ноября их переведут в СИЗО Бреста.
При задержании в крови женщины содержание этилового спирта составляло 1,6 промилле, а у мужчины – 1,2 промилле.
В семье погибшей девочки воспитывались еще двое сыновей. Мальчики сейчас находятся вместе с отцом.
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Новости Беларуси. Мать убитой в Лунинце девочки-младенца и знакомый женщины заключены под стражу. По информации УСК по Брестской области, 25-летней женщине и...
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