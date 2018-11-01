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Поминальные службы на этих выходных в Мстиславском районе

02.11.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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В субботу, 3 ноября, состоятся заупокойные панихиды: 
в аг. Ходосы и в храме в честь иконы Тупичевской Божией Матери — 8.00; 
в аг. Селец — 8.30; 
в Александро-Невском кафедральном соборе и аг. Мазолово — 11.00, 
в аг. Бастеновичи — 13.00, 
в аг. Андраны — 14.00, 
в аг. Мишни — 15.00.

В воскресенье, 4 ноября, в храме пророка Илии в д. Славное состоится Божественная литургия. 
Начало в 8.30.

У суботу, 3 лістапада, у 13.00 у касцёле Унебаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі адбудзецца св. Імша. Пасля яе ў 14.30 на старых і новых могілках адбудзецца малітва за памерлых і асвячэнне магіл. 4 лістапада а 12-й гадзіне пройдзе св. Імша.

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В субботу, 3 ноября, состоятся заупокойные панихиды:  в аг. Ходосы и в храме в честь иконы Тупичевской Божией Матери — 8.00;  в аг. Селец — 8.30;  в Александро-Невском...
 
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