Поминальные службы на этих выходных в Мстиславском районе

В субботу, 3 ноября, состоятся заупокойные панихиды:

в аг. Ходосы и в храме в честь иконы Тупичевской Божией Матери — 8.00;

в аг. Селец — 8.30;

в Александро-Невском кафедральном соборе и аг. Мазолово — 11.00,

в аг. Бастеновичи — 13.00,

в аг. Андраны — 14.00,

в аг. Мишни — 15.00.

В воскресенье, 4 ноября, в храме пророка Илии в д. Славное состоится Божественная литургия.

Начало в 8.30.

У суботу, 3 лістапада, у 13.00 у касцёле Унебаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі адбудзецца св. Імша. Пасля яе ў 14.30 на старых і новых могілках адбудзецца малітва за памерлых і асвячэнне магіл. 4 лістапада а 12-й гадзіне пройдзе св. Імша.