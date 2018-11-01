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Музей Матери г. Солигорска пополнился новой экспозицией

02.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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17 октября 2018 13:11 3270

Музей Матери г. Солигорска пополнился новой экспозицией. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: ГУДО "ЦТДиМ Солигорского района"

13 октября, накануне праздника Дня матери, в  ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи Солигорского района» прошло открытие новой экспозиции в Музее матери.

Музей Матери г. Солигорска пополнился новой экспозицией

Со словами поздравления к гостям обратились директор Центра Снежана Михайловна Колтун и заместитель районной организации общественного объединения «Белорусский Союз женщин» Елена Поликарповна Козырева.

Музей Матери г. Солигорска пополнился новой экспозицией
Музей Матери г. Солигорска пополнился новой экспозицией
Музей Матери г. Солигорска пополнился новой экспозицией

Новая экспозиция называется «Быт женщины XX века». У старшего поколения она вызвала чувство ностальгии, а молодому поколению дала возможность более ярко представить эпоху своих мам и бабушек. В этот день фонд музея пополнился новыми экспонатами, подаренными гостями праздника, членами президиума РО ОО «БСЖ». В фойе были организованны тематические выставки изобразительного искусства «Любимый мамин образ» и декоративно-прикладного творчества «Родной, любимой,единственной».

Музей Матери г. Солигорска пополнился новой экспозицией
Музей Матери г. Солигорска пополнился новой экспозицией

Закончилась программа праздничным концертом «Я больше всех тебя люблю, родная мама», организованным педагогами и воспитанниками Центра творчества детей и молодёжи.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Фото: Николай Протасеня.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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17 октября 2018 13:11 3270 Музей Матери г. Солигорска пополнился новой...
 
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