Музей Матери г. Солигорска пополнился новой экспозицией

Новая экспозиция называется «Быт женщины XX века». У старшего поколения она вызвала чувство ностальгии, а молодому поколению дала возможность более ярко представить эпоху своих мам и бабушек. В этот день фонд музея пополнился новыми экспонатами, подаренными гостями праздника, членами президиума РО ОО «БСЖ». В фойе были организованны тематические выставки изобразительного искусства «Любимый мамин образ» и декоративно-прикладного творчества «Родной, любимой,единственной».