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Музей Матери г. Солигорска пополнился новой экспозицией
02.11.2018 — Разное | Soligorsk News
17 октября 2018 13:11 3270
Музей Матери г. Солигорска пополнился новой экспозицией. ФОТОФАКТ.
13 октября, накануне праздника Дня матери, в ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи Солигорского района» прошло открытие новой экспозиции в Музее матери.
Со словами поздравления к гостям обратились директор Центра Снежана Михайловна Колтун и заместитель районной организации общественного объединения «Белорусский Союз женщин» Елена Поликарповна Козырева.
Новая экспозиция называется «Быт женщины XX века». У старшего поколения она вызвала чувство ностальгии, а молодому поколению дала возможность более ярко представить эпоху своих мам и бабушек. В этот день фонд музея пополнился новыми экспонатами, подаренными гостями праздника, членами президиума РО ОО «БСЖ». В фойе были организованны тематические выставки изобразительного искусства «Любимый мамин образ» и декоративно-прикладного творчества «Родной, любимой,единственной».
Закончилась программа праздничным концертом «Я больше всех тебя люблю, родная мама», организованным педагогами и воспитанниками Центра творчества детей и молодёжи.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Фото: Николай Протасеня.
©Информационный отдел
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17 октября 2018 13:11 3270 Музей Матери г. Солигорска пополнился новой...
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