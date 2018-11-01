ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сладкий урожай. Репортаж с полей райагропромтехники.

02.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A
Просмотрено: 79

Урожайность сахарной свеклы в горецких сельхозпредприятиях на 15% выше, чем год назад, и составила в среднем 470 ц/га. Об этом сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Светлана Фесина. Сладкие корнеплоды уже все убраны с 1552 га посевных площадей.

Сладкий урожай. Репортаж с полей райагропромтехники.

Накопали 73992 т, из которых на свеклоприемный пункт отгрузили 46776 т. Реализовали в счет госзаказа 15672 т при плане 25 тыс. т (63%). Сахаристость на круг составляет от 16,4-17,4%, что превышает базисный уровень в 16%.

Нет равных по урожайности  аграриям сортоиспытательной станции, где получили 749 ц/га. В числе лидеров ОАО «Коптевская Нива»  (620 ц/га), СЗАО «Горы» (572 ц/га), РУП «Учхоз  БГСХА» (520 ц/га).

По словам Светланы Петровны, прирост продуктивности этой денежной для аграриев культуры, рентабельность которой составляет от 8 до 15%, произошел за счет строгого соблюдения технологических регламентов возделывания и благоприятных погодных условий. Еще осенью тщательно подобрали поля. Для их очистки от сорняков внесли глифосаты, в обязательном порядке фосфорные и калийные удобрения, провели запашку и выравнивание выбранных участков. Это позволило весной обеспечить одинаковую глубину заделки семян. За сезон провели от 5 до 7 обработок посевов для борьбы с сорняками. Неплохая урожайность и высокая сахаристость этой культуры дали возможность сельхозпредприятиям получить дополнительную выручку.

В 2019 году посевные площади сладких корнеплодов в нашем районе увеличатся.

В минувший четверг корреспонденты «Горецкого вестника» побывали в ОАО «Горецкая райагропромтехника»возле деревни  Ермоловка и посмотрели, как немецкий чудо-погрузчик «Ropa euro-Maus», названный ласково «мышкой», за 3 минуты отправляет в кузов МАЗа 30 т сладких очищенных корнеплодов.

Сладкий урожай. Репортаж с полей райагропромтехники.

Возле него беспрерывно снуют, сменяя одну за другой, многотонные длинные машины. Чтобы они не увязли на поле, их буксируют энергонасыщенный МТЗ-3022 и Кировец, за рулем которых Сергей Гутов и Юрий Кизилов. Специализированной техникой управляет Дмитрий Лойко из г. Кобрин Брестской области. Для него это вторая командировка в наш район. До приезда в райагропромтехнику побывал на полях сортоиспытательной станции и учхоза. Говорит, что в этом году наша сахарная свекла уродила на заглядение. Все корнеплоды крупные как на подбор.

Возле кагата, так называют бурт сахарной свеклы, «мышка» раскинула свои многометровые «лапы»-стрелы. Одна из них аккуратно направляет корнеплоды к переднему столу-платформе шириной 10,20 м, где их собирают приемные вальцы и подают на транспортер. «Мышка» — это не просто погрузчик, а настоящий свеклоочиститель, в котором корнеплоды проходят пять этапов очистки от земли, ботвы, камней. Двигаясь по транспортеру, сахарная свекла попадает в кузов машины уже чистой.  У «мышки» потрясающая производительность: за час может погрузить 550 т. Огромный кагат в 250 т «исчезает» на глазах в течение часа.

Сладкий урожай. Репортаж с полей райагропромтехники.

«Моя главная задача — пристально смотреть, чтобы все работало бесперебойно и в транспортер не попали камни, железки, — делится впечатлениями Дмитрий Лойко.  — За смену в среднем загружаю 1000 тонн в 10-12 машин».

«Количество сделанного напрямую зависит от наличия вагонов. С ними бывают проблемы: для транспортировки их не всегда хватает. В прошлом году работали до 24.00 часов. Сегодня с 8.00 до 18-21.00».

Организацию работ, чтобы не было простоев техники, контролирует ведущий агроном ПУ «Сава» райагропромтехники Николай Кучинский, который доволен выращенным урожаем. Заниматься возделыванием этой культуры ему нравится. И хотя приобретение семян и проведение защитных мероприятий обходится недешево, но все затраты себя окупают. «Чем выше урожайность, тем больше выручка. Когда все делаешь по технологии,  вовремя и в полном объеме, есть и результат. Сегодня нам дали для отгрузки 15 вагонов, в которые поместятся 1000 т», — сказал Николай Иванович.

Сладкий урожай. Репортаж с полей райагропромтехники.

Посевы сахарной свеклы в сельхозпредприятии «прописались» на 300 га. После завершения ее уборки в нашем районе свеклоуборочный комбайн «Holmer» райагропромтехники отправился на помощь быховским сельхозпредприятиям.  Урожай сладких корнеплодов общества — 12900 т, на свеклоприемный пункт отгрузили более 11 тыс. т. С каждого гектара получили 430 ц сахаристостью 16,6%. В счет госзаказа реализовали 5281 т при плане 5 тыс. т.  

Отгрузка сладких корнеплодов в райагропромтехнике займет несколько дней, и погрузчик-«мышка» переедет в ОАО «Маслаки».

Елена АГЕЙЧИК

Фото Михаила ЛЕВЦОВА

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Урожайность сахарной свеклы в горецких сельхозпредприятиях на 15% выше, чем год назад, и составила в среднем 470 ц/га. Об этом сообщила заместитель начальника...
 
Новости дня
Новости разные
 
Музей Матери г. Солигорска пополнился новой экспозицией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика