Сладкий урожай. Репортаж с полей райагропромтехники.

Урожайность сахарной свеклы в горецких сельхозпредприятиях на 15% выше, чем год назад, и составила в среднем 470 ц/га. Об этом сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Светлана Фесина. Сладкие корнеплоды уже все убраны с 1552 га посевных площадей.





Накопали 73992 т, из которых на свеклоприемный пункт отгрузили 46776 т. Реализовали в счет госзаказа 15672 т при плане 25 тыс. т (63%). Сахаристость на круг составляет от 16,4-17,4%, что превышает базисный уровень в 16%.

Нет равных по урожайности аграриям сортоиспытательной станции, где получили 749 ц/га. В числе лидеров ОАО «Коптевская Нива» (620 ц/га), СЗАО «Горы» (572 ц/га), РУП «Учхоз БГСХА» (520 ц/га).

По словам Светланы Петровны, прирост продуктивности этой денежной для аграриев культуры, рентабельность которой составляет от 8 до 15%, произошел за счет строгого соблюдения технологических регламентов возделывания и благоприятных погодных условий. Еще осенью тщательно подобрали поля. Для их очистки от сорняков внесли глифосаты, в обязательном порядке фосфорные и калийные удобрения, провели запашку и выравнивание выбранных участков. Это позволило весной обеспечить одинаковую глубину заделки семян. За сезон провели от 5 до 7 обработок посевов для борьбы с сорняками. Неплохая урожайность и высокая сахаристость этой культуры дали возможность сельхозпредприятиям получить дополнительную выручку.

В 2019 году посевные площади сладких корнеплодов в нашем районе увеличатся.

В минувший четверг корреспонденты «Горецкого вестника» побывали в ОАО «Горецкая райагропромтехника»возле деревни Ермоловка и посмотрели, как немецкий чудо-погрузчик «Ropa euro-Maus», названный ласково «мышкой», за 3 минуты отправляет в кузов МАЗа 30 т сладких очищенных корнеплодов.





Возле него беспрерывно снуют, сменяя одну за другой, многотонные длинные машины. Чтобы они не увязли на поле, их буксируют энергонасыщенный МТЗ-3022 и Кировец, за рулем которых Сергей Гутов и Юрий Кизилов. Специализированной техникой управляет Дмитрий Лойко из г. Кобрин Брестской области. Для него это вторая командировка в наш район. До приезда в райагропромтехнику побывал на полях сортоиспытательной станции и учхоза. Говорит, что в этом году наша сахарная свекла уродила на заглядение. Все корнеплоды крупные как на подбор.

Возле кагата, так называют бурт сахарной свеклы, «мышка» раскинула свои многометровые «лапы»-стрелы. Одна из них аккуратно направляет корнеплоды к переднему столу-платформе шириной 10,20 м, где их собирают приемные вальцы и подают на транспортер. «Мышка» — это не просто погрузчик, а настоящий свеклоочиститель, в котором корнеплоды проходят пять этапов очистки от земли, ботвы, камней. Двигаясь по транспортеру, сахарная свекла попадает в кузов машины уже чистой. У «мышки» потрясающая производительность: за час может погрузить 550 т. Огромный кагат в 250 т «исчезает» на глазах в течение часа.





«Моя главная задача — пристально смотреть, чтобы все работало бесперебойно и в транспортер не попали камни, железки, — делится впечатлениями Дмитрий Лойко. — За смену в среднем загружаю 1000 тонн в 10-12 машин».

«Количество сделанного напрямую зависит от наличия вагонов. С ними бывают проблемы: для транспортировки их не всегда хватает. В прошлом году работали до 24.00 часов. Сегодня с 8.00 до 18-21.00».

Организацию работ, чтобы не было простоев техники, контролирует ведущий агроном ПУ «Сава» райагропромтехники Николай Кучинский, который доволен выращенным урожаем. Заниматься возделыванием этой культуры ему нравится. И хотя приобретение семян и проведение защитных мероприятий обходится недешево, но все затраты себя окупают. «Чем выше урожайность, тем больше выручка. Когда все делаешь по технологии, вовремя и в полном объеме, есть и результат. Сегодня нам дали для отгрузки 15 вагонов, в которые поместятся 1000 т», — сказал Николай Иванович.





Посевы сахарной свеклы в сельхозпредприятии «прописались» на 300 га. После завершения ее уборки в нашем районе свеклоуборочный комбайн «Holmer» райагропромтехники отправился на помощь быховским сельхозпредприятиям. Урожай сладких корнеплодов общества — 12900 т, на свеклоприемный пункт отгрузили более 11 тыс. т. С каждого гектара получили 430 ц сахаристостью 16,6%. В счет госзаказа реализовали 5281 т при плане 5 тыс. т.

Отгрузка сладких корнеплодов в райагропромтехнике займет несколько дней, и погрузчик-«мышка» переедет в ОАО «Маслаки».

Елена АГЕЙЧИК

Фото Михаила ЛЕВЦОВА