Выездной прием граждан пройдет 9 ноября в Быховском райисполкоме

Выездные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц пройдут 9 ноября в Быховском и Костюковичском райисполкомах. Об этом корреспонденту сайта сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

В Быховском райисполкоме с жителями региона будет общаться заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Николай Снопков. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (802231) 7 96 99.

В Костюковичском райисполкоме с 11.30 выслушает население заместитель начальника управления письменных и электронных обращений главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Алексей Бабицкий. Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам (802245) 7 81 27, 7 81 26.