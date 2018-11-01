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Ученые выяснили, как древние египтяне строили пирамиды

02.11.2018 17:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Ученые выяснили, как древние египтяне строили пирамиды
Commons.wikimedia.org

Археологи нашли устройство, с помощью которого древние египтяне могли строить пирамиды.

Ученые выяснили, как древние египтяне строили пирамиды Кто на самом деле построил египетские пирамиды?

В одном из алебастровых карьеров в районе Луксора обнаружили следы насыпного пандуса, который мог использоваться для поднятия больших грузов, пишет Science Alert.

Центр конструкции представлял собой наклонную площадку, по обе стороны от нее находились лестницы и отверстия, в которые могли вставлять деревянные столбы.

Вокруг столбов обматывали веревки, затем многотонные каменные блоки закреплялись на деревянных санях. Рабочие тянули за веревки и перемещали строительные блоки по площадке.

Ранее ученые предполагали, что древние египтяне могли использовать подобную конструкцию, но обнаружена она была впервые. 

 
 
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Археологи обнаружили следы насыпного пандуса, который мог использоваться для поднятия многотонных каменных блоков
 
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