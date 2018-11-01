Всемирный банк обеспокоен темпами роста госдолга Беларуси

Как заявила экономист Всемирного банка Марина Сидоренко, презентуя экономический обзор для Беларуси, рост ВВП в Беларуси в среднесрочной перспективе замедлится до 2−2,5%, среди рисков для экономики страны — традиционные предвыборные шаги.





Экономист отметила, что основной вклад в рост ВВП-2018 — увеличение внутреннего спроса благодаря росту реальных доходов и расширению кредитования. Кредиты населению, в частности, выросли на 52%, обратила внимание эксперт.





Она отметила увеличившееся отрицательное сальдо и дефицит счета текущих операций на уровне 2,9% ВВП, который профинансирован за счет притока чистых прямых иностранных инвестиций (4,4% ВВП).





Экономист констатировала, что проблема внешнего долга остается весьма актуальной: он достиг 43% ВВП, расширенный долг — и вовсе 52% ВВП. В среднесрочной перспективе темпы прироста ВВП замедлятся до 2−2,5% ВВП, так как восстановление основано на циклических факторах, считают во Всемирном банке.





tut.by . Ключевой проблемой в банке считают внешний долг и расходы на его обслуживание, сообщает













Согласно первой оценке ВВП за январь-сентябрь нынешнего года, объем этого показателя в текущих ценах составил 88,8 млрд рублей, рост - 3,7%.