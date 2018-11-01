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Всемирный банк обеспокоен темпами роста госдолга Беларуси

02.11.2018 17:32 — Разное | Партизан  
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Представитель Всемирного банка выразила обеспокоенность темпами роста государственного долга Беларуси и уровень закредитованности населения. В этой связи ВБ прогнозирует замедление темпов роста экономики.

Как заявила экономист Всемирного банка Марина Сидоренко, презентуя экономический обзор для Беларуси, рост ВВП в Беларуси в среднесрочной перспективе замедлится до 2−2,5%, среди рисков для экономики страны — традиционные предвыборные шаги.

Экономист отметила, что основной вклад в рост ВВП-2018 — увеличение внутреннего спроса благодаря росту реальных доходов и расширению кредитования. Кредиты населению, в частности, выросли на 52%, обратила внимание эксперт.

Она отметила увеличившееся отрицательное сальдо и дефицит счета текущих операций на уровне 2,9% ВВП, который профинансирован за счет притока чистых прямых иностранных инвестиций (4,4% ВВП).

Экономист констатировала, что проблема внешнего долга остается весьма актуальной: он достиг 43% ВВП, расширенный долг — и вовсе 52% ВВП. В среднесрочной перспективе темпы прироста ВВП замедлятся до 2−2,5% ВВП, так как восстановление основано на циклических факторах, считают во Всемирном банке.

Ключевой проблемой в банке считают внешний долг и расходы на его обслуживание, сообщает tut.by.



Согласно первой оценке ВВП за январь-сентябрь нынешнего года, объем этого показателя в текущих ценах составил 88,8 млрд рублей, рост - 3,7%.

 
 
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Представитель Всемирного банка выразила обеспокоенность темпами роста государственного долга Беларуси и уровень закредитованности населения. В этой связи ВБ...
 
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Полымя
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Светлы шлях
Единство
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