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Биатлон: пока все расходы по командированию российских новичков оплачивает белорусская федерация
Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс рассказал, кто финансирует российских новичков на сборе "националки" в Тюмени.
"На ноябрьский сбор в Финляндию мы планируем отправиться 9 ноября. Причем опять-таки расширенным составом, который можно поделить на две части — старожилы и новички, которых будет правильно называть кандидатами в национальную команду.
Пока все расходы по их командированию оплачивает федерация. Когда они решат вопросы по своей ассимиляции и получению белорусского гражданства, то появится перспектива быть официально включенными в состав сборной", — цитирует Альберс
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Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс рассказал, кто финансирует российских новичков на сборе "националки" в Тюмени.
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