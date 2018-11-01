Состояние тяжелое. Игорь Лученок в коме, сообщают наши источники.





Лучшие белорусские медики работают с Народным артистом СССР Игорем Лученком, сообщили Sputnik в пятницу в Минздраве республики. Он был доставлен в столичную больницу скорой медицинской помощи.





"С Игорем Михайловичем работают лучшие врачи страны", - подчеркнула Sputnik пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.





Известно также, что операцию Лученку начинали делать едва ли не в реанимобиле. Почему он доставлен именно в Больницу скорой медицинской помощи, а не в лечкомиссию при Администрации президента, к которой приклеплен, непонятно. В Минздраве этого пока не объяснили.





Белорусский композитор, Народный артист СССР и Беларуси Игорь Лученок автор песен, который стали символами Беларуси и белорусской эстрады – "Алеся", "Журавли на Полесье летят", "Вероника", "Верасы", "Мой родны кут" и других.