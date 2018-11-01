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Игорь Лученок в коме
По сведениям «Белорусского партизана» известный композитор, один из последних эстрадников-мужчин, имеющих звание Народного артиста СССР, был доставлен в Больницу скорой помощи в 4 утра.
Состояние тяжелое. Игорь Лученок в коме, сообщают наши источники.
Лучшие белорусские медики работают с Народным артистом СССР Игорем Лученком, сообщили Sputnik в пятницу в Минздраве республики. Он был доставлен в столичную больницу скорой медицинской помощи.
"С Игорем Михайловичем работают лучшие врачи страны", - подчеркнула Sputnik пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
Известно также, что операцию Лученку начинали делать едва ли не в реанимобиле. Почему он доставлен именно в Больницу скорой медицинской помощи, а не в лечкомиссию при Администрации президента, к которой приклеплен, непонятно. В Минздраве этого пока не объяснили.
Белорусский композитор, Народный артист СССР и Беларуси Игорь Лученок автор песен, который стали символами Беларуси и белорусской эстрады – "Алеся", "Журавли на Полесье летят", "Вероника", "Верасы", "Мой родны кут" и других.
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По сведениям «Белорусского партизана» известный композитор, один из последних эстрадников-мужчин, имеющих звание Народного артиста СССР, был доставлен в Больницу...
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