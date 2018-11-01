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Игорь Лученок в коме

02.11.2018 17:21 — Разное | Партизан  
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По сведениям «Белорусского партизана» известный композитор, один из последних эстрадников-мужчин, имеющих звание Народного артиста СССР, был доставлен в Больницу скорой помощи в 4 утра.

Игорь Лученок в коме
Состояние тяжелое. Игорь Лученок в коме, сообщают наши источники.

Лучшие белорусские медики работают с Народным артистом СССР Игорем Лученком, сообщили Sputnik в пятницу в Минздраве республики. Он был доставлен в столичную больницу скорой медицинской помощи.

"С Игорем Михайловичем работают лучшие врачи страны", - подчеркнула Sputnik пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Известно также, что операцию Лученку начинали делать едва ли не в реанимобиле. Почему он доставлен именно в Больницу скорой медицинской помощи, а не в лечкомиссию при Администрации президента, к которой приклеплен, непонятно. В Минздраве этого пока не объяснили. 

Белорусский композитор, Народный артист СССР и Беларуси Игорь Лученок автор песен, который стали символами Беларуси и белорусской эстрады – "Алеся", "Журавли на Полесье летят", "Вероника", "Верасы", "Мой родны кут" и других.
 
 
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По сведениям «Белорусского партизана» известный композитор, один из последних эстрадников-мужчин, имеющих звание Народного артиста СССР, был доставлен в Больницу...
 
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