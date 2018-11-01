В это невозможно поверить! В жестоком убийстве 8-месячной малышки обвинили ее мать

Следствием действия каждого из них квалифицированы по п.п. 2, 6, 13, 15 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. действия каждого из них квалифицированы по п.п. 2, 6, 13, 15 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Напомним, названной статьёй предусмотрено наказание вплоть до смертной казни для мужчин и тюремный срок до 25 лет для женщин.





К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 2 ноября они были переведены в СИЗО г. Бреста





Исследованием биосред обвиняемых, забранных при задержании, установлено наличие в их крови этилового спирта в концентрации 1,6 промилле у женщины и 1,2 промилле у мужчины.



















