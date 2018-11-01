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В это невозможно поверить! В жестоком убийстве 8-месячной малышки обвинили ее мать

02.11.2018 17:17 — Разное | Партизан  
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25-летней жительнице Лунинца и ее 47-летнему знакомому, которые подозревались в жестоком убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце, предъявлено обвинение. Они заключены под стражу.

Следствием действия каждого из них квалифицированы по п.п. 2, 6, 13, 15 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Напомним, названной статьёй предусмотрено наказание вплоть до смертной казни для мужчин и тюремный срок до 25 лет для женщин.

К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 2 ноября они были переведены в СИЗО г. Бреста.

Исследованием биосред обвиняемых, забранных при задержании, установлено наличие в их крови этилового спирта в концентрации 1,6 промилле у женщины и 1,2 промилле у мужчины.






 
Теги: Брест
 
 
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25-летней жительнице Лунинца и ее 47-летнему знакомому, которые подозревались в жестоком убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце, предъявлено обвинение. Они...
 
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