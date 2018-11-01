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В это невозможно поверить! В жестоком убийстве 8-месячной малышки обвинили ее мать
Напомним, названной статьёй предусмотрено наказание вплоть до смертной казни для мужчин и тюремный срок до 25 лет для женщин.
К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 2 ноября они были переведены в СИЗО г. Бреста.
Исследованием биосред обвиняемых, забранных при задержании, установлено наличие в их крови этилового спирта в концентрации 1,6 промилле у женщины и 1,2 промилле у мужчины.
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25-летней жительнице Лунинца и ее 47-летнему знакомому, которые подозревались в жестоком убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце, предъявлено обвинение. Они...
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