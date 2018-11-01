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И что это было? По Слониму маршем прошлись артиллерийские самоходки
Слонимчанин поделился в соцсетях
Как рассказали «ГС» очевидцы, маршем по слонимским улицам прошло около 40 единиц боевой техники. Траки оставляли на асфальте белесые следы.
Это видео стали обсуждать пользователи соцсетей. Слонимчане задаются вопросом, почему военные не поехали по танковой дороге, которая проходит буквально в сотне метров от улицы, и шутят, заплатили ли они дорожный налог.
«Дорога, на удивление, сильно не пострадала, но ее ресурс явно уменьшился», — отмечают в комментариях.
скриншот видео
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Слонимчанин поделился в соцсетях видео, на котором военная техника — артиллерийские самоходные установки и БМП — проезжают по улице Гагарина в Слониме.
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