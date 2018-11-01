

Анна Ефременко, редактор AFISHA.TUT.BY, журналист, критик.

«Мы потратили сто тысяч долларов и сделали коммерческое кино», — скажет продюсер фильма «Внутри себя» Виктор Лабкович на закрытом показе в Минске. AFISHA.TUT.BY сходила на светскую премьеру фильма, который посматривает на Полански и Шьямалана и рассчитывает понравиться зрителям. И не совсем понимает — чем.

О чем кино:

Максим — модный фотограф. Днем он снимает в студии моделей, вечерами выпивает с подругой вино в красивом лофте, а по выходным навещает в психиатрической лечебнице мать. Однажды Максима просят снять окно дома на углу Раковской, он помчится, но увидит в объектив, как в злополучном окне произойдет убийство. Одно плохо: при проявке пленки ни на одном снимке убийцу так и не видно — лишь пустое окно. Сходил ли Максим с ума или все это чья-то злая шутка — вопрос, который и предстоит разгадать.

До проекта «Внутри себя» режиссер Сергей Талыбов снимал в основном сериалы. «Государственная граница», «Теоретики», «Следы апостолов». Да и новый, как признается автор, уже продали украинскому телевидению, разбив фильм на три серии. Такой ход можно понять: «Внутри себя» — сугубо телевизионный продукт. Несмотря на насыщенность сценария, между основными сюжетными ходами слишком большие паузы, предсказуемые повороты, да и основная нагрузка в движении истории — на диалогах. В тех местах, где Талыбов пытается дать Финчера и Содерберга, зритель получает все новые и новые порции болтовни. Каждый персонаж проговаривает свои мысли, догадки, рассказывает свою историю. Удобно, если такой мини-сериал идет фоном по ТВ, пока вы готовите ужин.

Но с 6 ноября картина Талыбова выходит в прокат на 20 экранах не только в Минске. Предполагается, что зритель, скажем, Silver Screen отдаст 10 рублей за белорусский психологический триллер вместо того, чтобы пойти на фильм — победитель Каннского кинофестиваля , новых «Фантастических тварей» (с 15 ноября) или успеть увидеть «Веном» . Так что же предлагают авторы, чтобы вы на это решились?





Борцы за поддержку белорусского кино вскинут знамя и кинутся маршировать в кинотеатры, призывая всех идти за ними и голосовать за отечественное кино рублем. При этом сами авторы от «белорусскости» фильма открещиваются. Нет, именитые театральные актеры (Харланчук, Сигов, Белохвостик) на месте, но все остальное — декорации, в которых они существуют, их манеры и схемы поведения — максимально дистанцированы от белорусской реальности. Здесь будет много неожиданных ракурсов Минска — высотного и стеклянно-бетонного (за что авторам скажут «спасибо» архитекторы «Лебяжьего» и «Маяка Минска»), лофтовых интерьеров и стильных кафе. Поверьте, если бы у нас в городе был свой «Москва-Сити», действие разворачивалось бы там. Ведь кому на украинском или российском ТВ интересно, что происходит в Шабанах или белорусской провинции.

— Мы сделали коммерческий проект, мы хотим заработать денег, — признаются режиссер Сергей Талыбов и продюсер Виктор Лабкович. — Кино — это Бергман, Тарковский, мы сняли фильм.

Не заставит себя ждать и лояльный зритель закрытого показа этого фильма:

— Мне понравилось, что в этой картине не было ничего местечкового и не было белорусской жизни, белорусской узнаваемости. Отлично, что мы можем воссоздать художественную реальность и наше кино смогут смотреть в Украине, Франции и Германии. И не надо нам все время собирать урожай.

По залу пройдет робкая волна аплодисментов — видимо, с такой идеей согласны далеко не все. «Внутри себя» обещает стать «белорусским нуаром» и так старательно мимикрирует под скандинавские и американские триллеры, что вы почти поверите. Только вот мы упустили момент, когда стало нормальным считать, что белорусское кино начнут смотреть, если оно станет похожим на американское.





Оставим прогнозы синоптикам — прокат еще даже не стартовал, но давайте взглянем на топ российских фильмов по сборам , художественные достоинства при этом выносим за скобки. На первом месте «Движение вверх» о сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене, на втором — «Последний богатырь» по мотивам русских сказок. В топе будут «Елки», «Горько», «Сталинград», продолжение «Иронии судьбы». Понятно, что нам интересны наши же культурные, исторические коды, наша реальность, в конце концов. Да, в этом случае отправить «партию на экспорт» вряд ли получится, но в местном прокате местное кино уже сможет конкурировать с блокбастерами.

Вернемся к своим баранам и посмотрим на топы сборов белорусского кино : в лидерах будет «Хрусталь» Дарьи Жук и «Гараш» Андрея Курейчика. Фильмы, где белорусский зритель идет вспомнить Минск 90-х или посмотреть на Шабаны. Ни первое, ни второе нам не покажут в американском блокбастере или французской мелодраме. Понятно, говоря языком маркетологов, УТП (уникальное торговое предложение), и раз авторы фильма относятся к нему как к коммерческому проекту, стало быть, должны подумать и о том, что уникального в их торговом предложении. Ведь можно долго рассказывать про актерский талант Харланчука, Сигова и Белохвостик, но допустим страшную мысль: белорусский зритель в широкой массе не пойдет на актерский талант.

Остаются доведенные до абсолюта голубовато-серым цветофильтром безликие минские пейзажи да ограниченный в дееспособности детективный сюжет. Слабое оружие в таком сильном на прокатные новинки ноябре.

*Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.