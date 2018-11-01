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Трамп назвал сроки полного погашения госдолга США
02.11.2018 17:46 — Разное | Аргументы и факты
Соединенные Штаты полностью погасят свой госдолг к концу его второго президентского срока, заявил Дональд Трамп. Об этом президент США сказал на мероприятии, посвященном увеличению числа рабочих мест в стране, пишет
За 2018 финансовый год госдолг США
Эксперты прогнозируют, что дефицит бюджета США превысит отметку в триллион долларов к 2020 году, а госдолг продолжит расти быстрыми темпами.
По словам Трампа, США вскоре начнут погашать госдолг.
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За 2018 финансовый год госдолг США вырос до рекордной отметки в 21,5 триллиона долларов
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