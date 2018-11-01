Трамп назвал сроки полного погашения госдолга США

Соединенные Штаты полностью погасят свой госдолг к концу его второго президентского срока, заявил Дональд Трамп. Об этом президент США сказал на мероприятии, посвященном увеличению числа рабочих мест в стране, пишет The Hill .

За 2018 финансовый год госдолг США вырос до рекордной отметки в 21,5 триллиона долларов. Это на 1,2 триллиона больше показателя предыдущего года. Дефицит американского бюджета за этот же период достиг отметки в 779 миллиардов долларов, увеличившись на 17%.

Эксперты прогнозируют, что дефицит бюджета США превысит отметку в триллион долларов к 2020 году, а госдолг продолжит расти быстрыми темпами.

По словам Трампа, США вскоре начнут погашать госдолг.