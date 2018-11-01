Румас предложил дополнить концепцию развития СНГ экономическими инициативами

Беларусь предлагает дополнить Концепцию дальнейшего развития Содружества Независимых Государств совместными экономическими инициативами, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств Содружества в Астане в пятницу.

"На наш взгляд, для дальнейшей эволюции Содружества целесообразно дополнить концепцию планами по выработке совместных приоритетов развития, возможно, вплоть до уровня отдельных отраслей, инвестиционных программ. Очень важно определить общие точки экономического роста, в первую очередь в сферах, способных обеспечить высокий мультипликативный эффект", - цитирует С.Румаса его пресс-служба.

Премьер-министр призвал уделить внимание повышению эффективности отраслевых органов СНГ. "В основе их работы должен лежать программно-целевой принцип - продвижение конкретных многосторонних проектов сотрудничества, способных принести реальную практическую отдачу всем участникам Содружества в экономике, социальной сфере и гуманитарной области", - подчеркнул он.

С.Румас также заявил, что Беларусь призывает страны СНГ включить раздел об инвестициях в соглашение о свободной торговле услугами.

"К сожалению, должен констатировать, что на экспертном уровне работа фактически зашла в тупик из-за разногласий о целесообразности включения в проект соглашения главы "Инвестиции". Очевидно, что инвестиционная деятельность не может рассматриваться как некая самоцель, это неотъемлемая часть любого экономического процесса", - заметил руководитель правительства.

В данной связи С.Румас предложил на уровне глав правительств принять принципиальное решение о включении в проект соглашения этого раздела и двигаться дальше. "Иначе очень скоро нам с вами придется принимать другое принципиальное, но уже грустное решение - закрыть этот переговорный трек", - сказал он.

В целом премьер-министр констатировал, что Беларусь, рассматривая СНГ в качестве одного из важнейших для себя региональных объединений, последовательно выступает за укрепление экономического потенциала Содружества, расширение торговых и производственных связей.

Как сообщалось, в пятницу в Астане прошла встреча глав правительств СНГ, по итогам которой подписано 17 документов.