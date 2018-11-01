ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Румас предложил дополнить концепцию развития СНГ экономическими инициативами

02.11.2018 17:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь предлагает дополнить Концепцию дальнейшего развития Содружества Независимых Государств совместными экономическими инициативами, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств Содружества в Астане в пятницу.

"На наш взгляд, для дальнейшей эволюции Содружества целесообразно дополнить концепцию планами по выработке совместных приоритетов развития, возможно, вплоть до уровня отдельных отраслей, инвестиционных программ. Очень важно определить общие точки экономического роста, в первую очередь в сферах, способных обеспечить высокий мультипликативный эффект", - цитирует С.Румаса его пресс-служба.

Премьер-министр призвал уделить внимание повышению эффективности отраслевых органов СНГ. "В основе их работы должен лежать программно-целевой принцип - продвижение конкретных многосторонних проектов сотрудничества, способных принести реальную практическую отдачу всем участникам Содружества в экономике, социальной сфере и гуманитарной области", - подчеркнул он.

С.Румас также заявил, что  Беларусь призывает страны СНГ включить раздел об инвестициях в соглашение о свободной торговле услугами.

"К сожалению, должен констатировать, что на экспертном уровне работа фактически зашла в тупик из-за разногласий о целесообразности включения в проект соглашения главы "Инвестиции". Очевидно, что инвестиционная деятельность не может рассматриваться как некая самоцель, это неотъемлемая часть любого экономического процесса", - заметил руководитель правительства.

В данной связи С.Румас предложил на уровне глав правительств принять принципиальное решение о включении в проект соглашения этого раздела и двигаться дальше. "Иначе очень скоро нам с вами придется принимать другое принципиальное, но уже грустное решение - закрыть этот переговорный трек", - сказал он.

В целом премьер-министр констатировал, что Беларусь, рассматривая СНГ в качестве одного из важнейших для себя региональных объединений, последовательно выступает за укрепление экономического потенциала Содружества, расширение торговых и производственных связей.

Как сообщалось, в пятницу в Астане прошла встреча глав правительств СНГ, по итогам которой подписано 17 документов.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь предлагает дополнить Концепцию дальнейшего развития Содружества Независимых Государств совместными экономическими инициативами, заявил...
 
Новости дня
Новости разные
 
И что это было? По Слониму маршем прошлись артиллерийские самоходки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика