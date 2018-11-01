Беларусь и Узбекистан подписали дорожную карту по развитию сотрудничества

План мероприятий по развитию сотрудничества Беларуси и Узбекистана подписали во вторник в Астане премьер-министры двух стан Сергей Румас и Абдулла Арипов, сообщили в пресс-службе Совмина Беларуси.

"Дорожная карта включает более 100 мероприятий для развития двусторонней торговли товарами и услугами, обеспечения на взаимной основе доступа на рынки сторон, взаимодействия в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, легкой промышленности, фармацевтики и здравоохранения, строительства, нефтехимии, энергетики. Блок мероприятий касается гуманитарного сотрудничества и развития межрегионального сотрудничества, установления побратимских связей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Так, предусмотрена поставка в Узбекистан продукции белорусской деревообработки и товаров народного потребления, автомобильной и сельхозтехники.

"Стороны организуют взаимные поставки продовольствия, проработают возможный экспорт белорусского солода и сахара. Узбекистан готов увеличить объемы поставок сухофруктов", - добавили в пресс-службе. В целом объем взаимной торговли плодоовощной и иной продукцией должен вырасти до $10 млн в год.

Предполагается также открытие торгового дома или магазина узбекских товаров.

"Беларусь и Узбекистан проработают создание совместных производств молока, лекарственных препаратов, медтехники, мини-тракторов и навесного оборудования, а также велосипедов, совместного транспортно-логистического предприятия. Белорусские организации помогут построить в Узбекистане современные молочно-товарные фермы", - продолжили в пресс-службе.

Беларусь также намерена войти в узбекский хлопково-текстильный кластер - для этого будет реализован проект по строительству прядильной, ткацкой и отделочной фабрик.