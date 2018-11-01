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Лукашенко: "У нас большое количество невыбранных китайских кредитов"
Фото: president.gov.by
Президент также отметил, что промышленность нуждается в предприятиях-гигантах, таких как, например, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Однако, по его словам, необходимо уделять внимание и относительно небольшим производствам. "Мы могли бы построить вот таких предприятий за 800 миллионов - посчитайте, сколько. И люди заняты, и предприятие прекрасное", - цитирует главу государства его пресс-служба.
В реконструкцию Витебского мехового комбината вложили около $24 млн, здесь создано более 300 рабочих мест. Планируется, что, когда предприятие выйдет на полную мощность, численность сотрудников увеличится до 500 человек. Модернизацией комбината занимался холдинг "Марко".
Как доложили главе государства, пока предприятие не вышло на проектную мощность. Однако как только запустят все линии, показатели существенно вырастут. Президент высказал желание посетить комбинат к концу следующего года. Он ожидает, что к этому времени предприятие заработает на полную.
Во время посещения президент поставил руководству правительства задачу направлять часть кредитных средств, которые выделены белорусской стороне Китаем, на поддержку частного бизнеса.
"У нас большое количество невыбранных коммерческих китайских кредитов, семь миллиардов, есть еще и дешевые. Недавно я распорядился, чтобы вы прекратили ориентироваться только на гигантов, - сказал Александр Лукашенко. - Есть толковый частник, которого мы знаем, не просто шарлатаны с улицы, вот им надо помогать. Они за 20-30 миллионов (долларов. - Прим.) создадут нам сотни тысяч рабочих мест".
При этом, подчеркнул он, не обязательно выделять на строительство новых частных предприятий сотни миллионов или миллиарды долларов.
Глава государства привел в пример Витебский меховой комбинат. После того как предприятие было выкуплено компанией "Марко" в 2013 году, в его реконструкцию и модернизацию инвестировали около $24 млн. На комбинате уже создано более 300 рабочих мест, планируется увеличить их до 500.
"Прекрасное предприятие, - похвалил президент. - Если бы он (гендиректор "Марко" Николай Мартынов. - Прим.) себя не зарекомендовал, я бы с ним не разговаривал ни про холдинг, ни про это. Он себя зарекомендовал хорошим частником, бизнесменом".
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Об этом Александр Лукашенко заявил 2 ноября во время посещения Витебского мехового комбината.
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