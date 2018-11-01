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Президент также отметил, что промышленность нуждается в предприятиях-гигантах, таких как, например, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Однако, по его словам, необходимо уделять внимание и относительно небольшим производствам.- цитирует главу государства его пресс-служба.В реконструкцию Витебского мехового комбината вложили около $24 млн, здесь создано более 300 рабочих мест. Планируется, что, когда предприятие выйдет на полную мощность, численность сотрудников увеличится до 500 человек. Модернизацией комбината занимался холдинг "Марко".Как доложили главе государства, пока предприятие не вышло на проектную мощность. Однако как только запустят все линии, показатели существенно вырастут. Президент высказал желание посетить комбинат к концу следующего года. Он ожидает, что к этому времени предприятие заработает на полную.Во время посещения президент поставил руководству правительства задачу направлять часть кредитных средств, которые выделены белорусской стороне Китаем, на поддержку частного бизнеса.- сказал. -При этом, подчеркнул он, не обязательно выделять на строительство новых частных предприятий сотни миллионов или миллиарды долларов.Глава государства привел в пример Витебский меховой комбинат. После того как предприятие было выкуплено компанией "Марко" в 2013 году, в его реконструкцию и модернизацию инвестировали около $24 млн. На комбинате уже создано более 300 рабочих мест, планируется увеличить их до 500.похвалил президент.