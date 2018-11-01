﻿ Утомлённые "стабильностью". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Утомлённые "стабильностью"

02.11.2018 17:46 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Власти ставят нашу страну в ряд с самыми отсталыми государствами планеты.

Явная тупиковость экономической политики и в России, и у нас вызывает волну критики в СМИ всех идейных направлений. Однако предложения по ее модернизации вызывают еще большее недоверие, чем критикуемая политика. Поскольку большая часть их принципиальных положений уже были опробованы и результаты были в целом негативны. И у нас, и за рубежом.

И особо жесткую критику вызывает в России так называемая «жесткая кредитно-денежная политика» Центробанка РФ, которую оппоненты считают ответственной за стагнацию там реального сектора. Но эту политику активно поддерживают как либерально настроенные «мозговые центры» России, так и международные финансовые организации. И ее оппоненты не очень убедительны.

Наша так называемая «умеренно жесткая кредитно-денежная политика» вызывает внутри страны меньше критики, но здесь нужно сделать поправки: во-первых, на общее отсутствие в стране общественно значимой площадки для обсуждения экономической политики правительства, закрытость и сознательное искажение властью информации о состоянии дел в экономике; во-вторых, на общий испуг власти и общества от эмиссионных фокусов в недавнем прошлом.

Ну, безудержная инфляция и череда девальваций в недавнем прошлом напугала нашу власть достаточно, чтобы она обращалась с эмиссией аккуратнее.

Однако, обжегшись на молоке, стали дуть на воду: «жесткая кредитно-денежная политика» в исполнении нашего Нацбанка душит реальный сектор экономики не хуже череды девальваций. И в сложившейся в мировой экономике обстановке еще неясно, что хуже.

Систематическое искажение властью статистической информации с целью получения пропагандистски приемлемой «картинки» не позволяет получить данные для даже приблизительного численного анализа.

Однако схожесть кризисных явлений в экономиках России и Беларуси (с учетом, конечно, поправки на получение Россией громадной природной ренты и перенакопление там торгово-финансового капитала) и достаточно обширная информация по России позволяют, по крайней мере, видеть тенденции и в нашей экономике.

А тенденции эти крайне неблагоприятны для нашей экономики. Как, впрочем, и для российской. Дополнительным фактором, сдерживающим развитие которой, являются санкции. Впрочем, их действие переоценено: еще до их введения действовали запреты на поставки в Россию и Китай ключевых видов технологического оборудования. Опыт Китая научил Запад, что конкурентов надо душить заранее.

Из внешних факторов, оказывающих негативное влияние, можно назвать и продолжающийся мировой кризис перепроизводства с ужесточением конкуренции, и удорожание кредита до неприемлемого для инвестиций уровня, и ускорение обновления основного капитала всеми нашими конкурентами с выходом нового поколения оборудования на массовое применение.

Из внутренних факторов, гарантирующих негативность тенденций развития, прежде всего нужно назвать «белорусскую модель» с ее «директорской экономикой», подчинением директоров чиновному аппарату, консервацией архаичной, еще советской структуры экономики. Существенную роль играет многолетнее отрицательное накопление в экономике, отсутствие сервисно-сбытовых сетей на основных рынках, техническая и технологическая отсталость производств. И обозначившийся кадровый голод.

Все эти факторы - долговременного действия. Отдельным указом или даже госпрограммой не преодолеваются. И тем более не преодолеваются какими-то манипуляциями с кредитно-денежной политикой. Факторы долговременного действия преодолеваются либо массированными вливаниями (на что денег нет), либо тоже долговременными программами. В рамках единой экономической политики. Которой нет. А если и далее президент будет требовать от правительства заниматься не стратегическими вопросами, а «вывозом навоза», то и не будет.

Давайте все-таки отдавать себе отчет, что кредитно-денежная политика - не основной, а вспомогательный элемент экономической политики государства. Ее задача - обеспечить денежный оборот в экономике, стимулирующий ее рост. Не более. И с этой задачей наш Нацбанк пока не справляется.

Правительство Андрея Кобякова гордилось достигнутой социально-политической стабильностью в стране. Существенно стабилизировав курс доллара. В т.ч. за счет жесткой кредитно-денежной политики, сжатия денежной массы. А нужна ли нам такая стабильность?

Стабильность в деградации экономики, стабильно уничтожающая предприятие за предприятием. Стабильность в росте трудовой миграции, плавно перерастающей в эмиграцию кадров. Стабильность в деградации системы образования, разгоняющей дефицит квалифицированных кадров. Стабильно падающая, по сравнению с соседями, средняя зарплата. Стабильно растущие долги государства и предприятий, которые уже не то что отдавать - обслуживать нет сил. Стабильно пустеющая периферия, местами превращающаяся в зоны экономического бедствия. Стабильно деградирующая инфраструктура с падающими мостами, деградирующими инженерными сетями, снижением скорости железнодорожных перевозок.

Может ли существующая у нас кредитно-денежная политика сама по себе нарушить хотя бы одну из этих «стабильностей»? Заведомо нет. Пока она обслуживает интересы лишь рантье (включая коррупционеров) и торговли. Надо ли интересы всей страны приносить им в жертву?

Владимир Путин как-то заявил: «Зачем нам мир, если в нем не будет России?». А нам нужна ли стабильность, которая пусть и постепенно, но стабильно приведет нашу страну в ряд с самыми отсталыми государствами планеты?

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти ставят нашу страну в ряд с самыми отсталыми государствами планеты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Асіповічы: коратка аб розным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика