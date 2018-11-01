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Композитор Игорь Лученок госпитализирован с инсультом
Игорь Лученок
Народный артист СССР Игорь Лученок 2 ноября был госпитализирован с инсультом. Композитора определили в отделение неврологии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска.
— У него инсульт, сейчас идёт операция, что будет дальше – пока неизвестно, – сообщили
В августе композитор отпраздновал свой 80-летний юбилей. Ему принадлежит множество известных хитов: «Алеся», «Мой родны кут», «Вераніка».
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Его оперируют. Медики не делают прогнозов.
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