10 стандартных фраз, которые указывают на скрытую агрессию

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Люди плохо контролируют отрицательные эмоции. Гнев ищет пути для выхода. И находит. Человек вроде бы сказал спокойным тоном простую фразу, а вы злитесь. Знакомо? Это ваша реакция на скрытую агрессию.

Суть подобного поведения оппонента в подавлении гнева. Раздражение всё равно есть, но в социально приемлемой форме. Это конфликт, хоть и скрытый. При этом собеседник не может ответить по существу и чувствует себя глупо.

1. «Я не злюсь»

Вместо того, чтобы честно признаться в своих чувствах и объяснить их, человек будет утверждать, что совсем не злится. Хотя внутри всё клокочет, и это будет выражаться в отношении.

2. «Как скажешь»

Дуться и уходить от прямого ответа — классика. Собеседник не объясняет, что ему не нравится, не приводит аргументы. Он замыкается и делает вид, что согласился. Таким образом дверь для диалога закрывается.

3. «Да иду уже я!»

Попробуйте, например, позвать ребенка, чтобы он убрал комнату, сделал уроки или помыл посуду. Сколько раз его нужно будет окликнуть? И в каком тоне он скажет это «я иду» в десятый раз? Впрочем, так поступают не только дети, но и взрослые, если им не хочется делать что-то.

4. «Я не знал»

Это любимая фраза прокрастинатора. Если его спросить, выполнил ли он задание, отмазка будет стандартной: «А я не знал, что надо сейчас». Становится понятно: человеку не нравится просьба. Но он не говорит об этом, а предпочитает отложить. И это опредёленно его злит.

5. «Вы хотите, чтобы всё было идеально»

Когда постоянное откладывание уже не прокатывает, человек находит другой вариант — обвинить того, кто дал задание. Студент не успел сделать домашку — виноват преподаватель, который задал слишком много. Сотрудник превысил лимит средств проекта — виноват работодатель, который требует великих результатов за такие деньги.

6. «Я думал, что ты знаешь»

С помощью этой фразы человек выражает скрытую агрессию, снимая с себя ответственность. Обычно подобным занимаются мелкие пакостники или интриганы. Не показать письмо, не сказать о звонке — всё из этой серии. Случился конфликт, а оказывается, что вы должны были знать о той досадной мелочи, которая стала причиной. Как, не знали? А я думал, вы знаете…

7. «Конечно, я был бы рад помочь, но»

Знакомьтесь, девиз обслуживающего персонала, телефонных операторов и госслужащих. Они могут улыбаться вам сколько угодно. Чем больше вы будете настаивать на срочности, тем дальше будет отодвигаться решение вопроса. Вплоть до того, что ваши бумаги могут оказаться в мусорной корзине с пометкой «Отказать». Наверняка те люди, которые хотя бы раз подавали документы на визу или в паспортный стол, поймут, о чём речь.

8. «Вы так хорошо всё сделали для человека вашего уровня»

Такие фразы можно отнести в категорию сомнительных комплиментов. Это как сказать полной даме что-то вроде: «Не волнуйтесь, вы ещё выйдете замуж. Некоторым мужчинам нравятся пухленькие». Обычно такие изречения касаются возраста, образования и веса. Их говорят те, кто хочет обидеть или не думает о ваших чувствах. А с них взятки гладки, это вообще-то комплимент!

9. «Я только пошутил»

Сарказм — ещё один способ скрыто выразить свою агрессию. Можно сказать какую-нибудь гадость, а потом сразу же на попятную: «Ну я же только пошутил!» Любой резкий ответ легко снова повернуть против, мол, у собеседника просто нет чувства юмора. Вы что, шуток не понимаете?

10. «Почему ты так расстроен?»

После нелепой шутки оппонент может с наигранным недоумением поинтересоваться, почему вы так расстроены. Таким образом он получает неявное удовольствие от того, что снова выводит вас из равновесия.

Если вы чувствуете, что вас пытаются разозлить подобными фразами, не реагируйте на них, это провокация. Незачем кормить троллей.