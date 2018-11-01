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27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах

02.11.2018 18:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дом построили всего за 8 месяцев.

27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах

27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах

27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах

Всего же он рассчитан на 60 семей. В шаговой доступности от новостройки находятся поликлиника, школа-сад, большой продуктовый магазин.

27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах

Игорь Макар, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Сегодня действительно прекрасный праздник у нас на Стародорожской земле, потому что люди ждали. Каждый человек хочет получить свое жилье. И сегодня мы сдали прекрасный 60-квартирный жилой дом, в котором 27 семей многодетных, имеющих 96 детей, получили ключи.

За три года в Минской области более тысячи многодетных семей получили ключи от новых квартир. Сейчас в очереди на жилье еще почти 3,5 тысячи человек. С начала года только в Стародорожском районе для нуждающихся в улучшении жилищных условий сдали три многоквартирных дома, еще столько же планируют построить.

27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах

27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах

27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах

27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дом построили всего за...
 
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