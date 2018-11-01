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27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах
Новости Беларуси. 27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дом построили всего за 8 месяцев.
Всего же он рассчитан на 60 семей. В шаговой доступности от новостройки находятся поликлиника, школа-сад, большой продуктовый магазин.
Игорь Макар, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
За три года в Минской области более тысячи многодетных семей получили ключи от новых квартир. Сейчас в очереди на жилье еще почти 3,5 тысячи человек. С начала года только в Стародорожском районе для нуждающихся в улучшении жилищных условий сдали три многоквартирных дома, еще столько же планируют построить.
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Новости Беларуси. 27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дом построили всего за...
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