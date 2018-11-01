ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

02.11.2018 17:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Часть кредитных средств, которые выделены белорусской стороне Китаем, нужно направлять на поддержку частного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую задачу правительству Александр Лукашенко поставил во время посещения Витебского мехового комбината.

Это единственное в стране предприятие, которое занимается переработкой пушно-мехового сырья и пошивом меховой одежды и аксессуаров.

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Здесь главе государства доложили о выполнении его поручений по развитию кожевенно-мехового производства. Пять лет назад комбинат за одну базовую величину приобрел обувной флагман «Марко». Разрушенные цеха привели в порядок, производство полностью модернизировали, создали более 300 новых рабочих мест. Инвестор вложил 24 миллиона долларов. Теперь вопрос стоит в отечественном сырье и его цене.

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Поручение Президента – развивать овцеводство – традиционное занятие для северных и центральных регионов Беларуси. Тем более эта отрасль животноводства могла бы заметно улучшить показатели аграриев Витебской, Могилевской и Минской областей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны тебе эти полмиллиона (будем ориентироваться – полмиллиона) шкур.

Я чувствую, что аграрии у нас недорабатывают в этом плане, особенно в Витебской области. Они здесь всё не перепашут, а овца у нас «спрадвеку» здесь – на востоке я вот рядом жил и на севере здесь, в Витебской области – всегда разводили овец. Хорошо растут у нас овцы. Теперь я знаю, сколько ему овчин привезти. Он мне на будущий год сошьет полушубок, а я посмотрю. А он скажет, годная эта овчина или нет.

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

В состав холдинга «Марко» входят шесть предприятий. В белорусской кожевенно-обувной компании работают 4,5 тысячи человек. Но не все бизнесмены проявляют такую инвестиционную активность. Во время посещения модернизированного производства Александр Лукашенко обратил внимание на нерасторопность частной инициативы по освоению кредитных линий, выделенных, в частности, Китаем.

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Александр Лукашенко:
У нас большое количество невыбранных китайских кредитов. Недавно я распорядился, чтобы мы прекратили ориентироваться только на гиганты.

Допустим, у нас 7 миллиардов китайских кредитов, которые мы не выбрали, коммерческих, есть еще там и дешевые. Вот надо чем заниматься. 500 рабочих мест, 23 миллиона долларов – прекрасное предприятие. И привлекать. Есть толковые частники, которых мы знаем – не просто шарлатаны с улицы. Если бы он себя не зарекомендовал, я бы с ним и не разговаривал. Но он себя зарекомендовал бизнесменом хорошим. Вот им надо помогать. Они за 20-30 миллионов создадут нам сотни тысяч рабочих мест. Что, не так? И не обязательно гигантоманией заниматься.

Отметим, модернизация Витебского мехового комбината завершена накануне 7 ноября. Делать подобные подарки белорусам стало в нашей стране доброй традицией.

Александр Лукашенко о своей обуви: «Я ношу только «Марко»
Новости по теме

Александр Лукашенко о своей обуви: «Я ношу только «Марко»

Белорусский металлургический завод отправил первые партии арматуры в Панаму

Снижена цена на газ для белорусских производителей сахара

Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Новые рабочие места и достойная зарплата. Как идёт масштабная реконструкция в Болбасово?

«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

«Просто слов нет». Школьникам из Суража показали, как собирают трактора на МТЗ

Сергей Румас: «Правительство будет стимулировать создание импортозамещающих производств»
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко о своей обуви: «Я ношу только «Марко»

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Композитор Игорь Лученок госпитализирован в Минске

40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт

В США впервые за 5 лет казнили заключенного на электрическом стуле

В Яванском море обнаружили фрагменты шасси и сидений разбившегося Боинга

«Гэта перспектыўны напрамак». Интерактивная аудитория «Народные поэты и писатели Беларуси» появилась в БГУ

Шесть человек погибли и более 750 пострадали в Краснодарском крае из-за продолжительных ливней

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Часть кредитных средств, которые выделены белорусской стороне Китаем, нужно направлять на поддержку частного бизнеса, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сладкий урожай. Репортаж с полей райагропромтехники.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика