|
Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть название Главное разведывательное управление (ГРУ).
Сейчас военная разведка официально называется Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил.
«Непонятно, куда исчезло слово „разведывательное“ — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — сказал Путин, поздравляя военных разведчиков с профессиональным праздником, который отмечается в России 5 ноября.
ГРУ было переименовано в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил в 2010 году в рамках проводившейся тогда реформы Минобороны. Тем не менее, и в России, и за ее пределами российскую военную разведку по-прежнему называют ГРУ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть название Главное разведывательное управление (ГРУ).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)