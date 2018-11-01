Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ

Сейчас военная разведка официально называется Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил.





«Непонятно, куда исчезло слово „разведывательное“ — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — сказал Путин, поздравляя военных разведчиков с профессиональным праздником, который отмечается в России 5 ноября.





ГРУ было переименовано в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил в 2010 году в рамках проводившейся тогда реформы Минобороны. Тем не менее, и в России, и за ее пределами российскую военную разведку по-прежнему называют ГРУ.



