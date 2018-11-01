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Регионы Беларуси: по долгам платят только непуганые!

02.11.2018 17:39 — Разное | Партизан  
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Проблемные долги по кредитам и займам у белорусских предприятий достигли неприличной величины.

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К 1 сентября 2018 года просроченная задолженность по кредитам и займам у предприятий реального сектора выросла до 2,7 млрд BYN. С начала года «мусорные» долги компаний выросли на 9,4%. Таковы официальные данные от Белстата. 

Минск отнюдь не является лидером по сумме просрочки. К началу осени предприятия столицы накопили 413,7 млн BYN проблемных долгов по кредитам и займам. Из этой суммы 377,9 млн BYN дали организации госсектора. 

Львиную долю просрочки в Минске формировали предприятия, которые занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью — 248,5 млн BYN. Под таким длинным определением с высокой вероятностью прячутся проблемные долги компаний типа Белгорхимпрома. 

Абсолютным лидером по сумме просроченных долгов является Минская область. На 1 сентября в данном регионе «мусорная» задолженность по кредитам и займам составила 713,5 млн BYN. На долги госсектора в области приходилось 640,8 млн BYN. 

Первые места по просрочке в Минской области удерживали Минский (304 млн BYN) и Борисовский (115,4 млн BYN) районы. Среди видов деятельности крупнейшие долги накопили сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и торговля — 191,2, 204,9 и 203,8 млн BYN соответственно. 

Просрочка в Гомельской области к 1 сентября доросла до 519,7 млн BYN. В территориальном разрезе самые крупные долги не выплачивали в срок предприятия Гомеля (127,8 млн BYN), Гомельского (61,6 млн BYN), Добрушского (52,9 млн BYN), Речицкого (62,8 млн BYN) и Светлогорского (56,8 млн BYN) районов. 

Основными должниками на Гомельщине были сельское хозяйство (120,5 млн BYN) и обрабатывающая промышленность (358,1 млн BYN). В список неплатящих предприятий с большой степенью достоверности могут входить бумажная фабрика «Герой труда» и Светлогорский ЦКК. 

Регион с самым быстрым ростом проблемных кредитов и займов — это Витебская область. С начала 2018 года просрочка в этой области увеличилась аж на 62,6% — до 349,5 млн BYN. Основную массу долга в регионе генерировала обрабатывающая промышленность — 183,9 млн BYN. 

Главные болевые точки Витебской области — Витебск (165,9 млн BYN) и Оршанский район (85,5 млн BYN). Плохая задолженность в Оршанском районе с начала года выросла в 4 раза. Бурный рост может быть связан с финансовыми проблемами Оршанского авиаремонтного завода. 


Просроченные кредиты и займы в Могилевской области составили 392,5 млн BYN. Больше всех долгов имели Могилев, Бобруйск и Климовичский район — 129,5, 76,3 и 74,2 млн BYN. Со значительным отставанием четвертое место занимали предприятия Шкловского района — 31,6 млн BYN. 

Среди видов деятельности 225 млн BYN не выплатили организации обрабатывающей промышленности. Один из главных должников известен почти наверняка — это Климовичский ликеро-водочный завод, признанный в мае банкротом. 

В Брестской области просрочка по кредитам и займам сложилась на отметке 210,6 млн BYN, из которых 141,8 млн BYN обеспечили предприятия госсектора, а 157,3 млн BYN — организации промышленности. В региональном разрезе больше всего проблемных кредитов насчитали в Бресте (60,7 млн BYN), Березовском (49,9 млн BYN) и Дрогичинском (36,7 млн BYN) районах. 

Предприятия Гродненской области имели 94,4 млн BYN «мусорных» долгов по кредитам и займам. Из указанной суммы большая часть приходилась на 2 района — Волковысский (33,1 млн BYN) и Лидский (38,9 млн BYN). Среди видов деятельности по просрочке лидировала промышленность — 73,2 млн BYN.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Проблемные долги по кредитам и займам у белорусских предприятий достигли неприличной величины.
 
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