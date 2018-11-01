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Вот это поворот! Константинополь пригрозил отозвать автокефалию у РПЦ
Представитель Варфоломея напомнил, что патриарший статус Москве дал Вселенский патриарх.
Константинопольский патриарх продолжает оставаться лидером мирового православия, заявил представитель Константинополя при Всемирном совете церквей архиепископ Иов (Геча).
"Центры мирового православия никогда никто не может ставить под вопрос. Вселенские соборы дали Римскому престолу и Константинопольскому престолу как второму после него одинаковые привилегии. Если мы этого не признаем, значит, мы не признаем учения Вселенских соборов и отпадаем от православия", - заявил архиепископ в интервью
Он отметил, что автокефальные статусы православных церквей России, Греции, Сербии, Румынии, Польши, Албании, Болгарии, Грузии и Чехословакии не были подтверждены Вселенскими соборами, но именно Константинополь дал им статус независимых.
"И, в принципе, как считают некоторые канонисты, поскольку эти новые автокефалии или новые патриархаты никогда не были подтверждены Вселенским собором, поскольку они были созданы Вселенским патриархатом, то в какой-то момент, если Вселенский патриархат посчитает это нужным, он может и отменить этот статус", - добавил представитель Константинопольской церкви.
Отвечая на вопрос, может ли в таком случае Константинополь забрать патриаршее достоинство у Московской кафедры, он выразил надежду, что РПЦ "обратится к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом, потому что Вселенский престол не желает рвать отношения с православной церковью в России".
"Но если такая ситуация будет сохраняться в течение долгого времени, то конечно, Вселенский престол как первый престол вселенского православия будет вынужден принимать определенные меры. Прибегнуть к определенным решениям, чтобы обеспечить единство Церкви", - добавил архиепископ.
Он также считает, что если сегодня православная церковь в России имеет сомнения относительно права Константинополя на предоставление автокефалии, то "она должна отречься от своей собственной автокефалии, потому что патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией".
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Представитель Варфоломея напомнил, что патриарший статус Москве дал Вселенский патриарх.
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