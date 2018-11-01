Вот это поворот! Константинополь пригрозил отозвать автокефалию у РПЦ

Константинопольский патриарх продолжает оставаться лидером мирового православия, заявил представитель Константинополя при Всемирном совете церквей архиепископ Иов (Геча).





"Би-Би-Си Украина" . "Центры мирового православия никогда никто не может ставить под вопрос. Вселенские соборы дали Римскому престолу и Константинопольскому престолу как второму после него одинаковые привилегии. Если мы этого не признаем, значит, мы не признаем учения Вселенских соборов и отпадаем от православия", - заявил архиепископ в интервью





Он отметил, что автокефальные статусы православных церквей России, Греции, Сербии, Румынии, Польши, Албании, Болгарии, Грузии и Чехословакии не были подтверждены Вселенскими соборами, но именно Константинополь дал им статус независимых.





"И, в принципе, как считают некоторые канонисты, поскольку эти новые автокефалии или новые патриархаты никогда не были подтверждены Вселенским собором, поскольку они были созданы Вселенским патриархатом, то в какой-то момент, если Вселенский патриархат посчитает это нужным, он может и отменить этот статус", - добавил представитель Константинопольской церкви.





Отвечая на вопрос, может ли в таком случае Константинополь забрать патриаршее достоинство у Московской кафедры, он выразил надежду, что РПЦ "обратится к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом, потому что Вселенский престол не желает рвать отношения с православной церковью в России".





"Но если такая ситуация будет сохраняться в течение долгого времени, то конечно, Вселенский престол как первый престол вселенского православия будет вынужден принимать определенные меры. Прибегнуть к определенным решениям, чтобы обеспечить единство Церкви", - добавил архиепископ.





Он также считает, что если сегодня православная церковь в России имеет сомнения относительно права Константинополя на предоставление автокефалии, то "она должна отречься от своей собственной автокефалии, потому что патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией".