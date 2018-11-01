Многоцелевой снаряд танка M1A1 Abrams попал в 152-мм дивизионную самоходную гаубицу 2С3 «Акация». Видео инцидента опубликовал на своей странице в Twitter эксперт по танкам из Украины Андрей Тарасенко.

M242 MP-HE from, а M1A1 Abrams vs 2S3 pic.twitter.com/aiqFME1XeQ — Andrei_bt (@AndreiBtvt) 2 ноября 2018 г.

Попадание боеприпаса M242 полностью уничтожило башню САУ, сорвав ее с погона. К сожалению, время и место съемки не указывается. Напомним, что на полигонах США находится большое количество советской техники, которая стала доступна после развала СССР.

152-мм дивизионная самоходная гаубица «Акация» была принята на вооружение в 1971 году. Основными боеприпасами гаубицы являются осколочно-фугасные снаряды 53-ОФ-540 (дальность стрельбы 17,05 км), и 3ОФ25 с улучшенной аэродинамической схемой (дальностью 17,4 км).

При весе в 27,5 тонны «Акация» способна развивать скорость до 60 км/ч по шоссе и 20−25 км по пересеченной местности.