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Снаряд танка M1A1 Abrams оторвал башню САУ "Акация"
Многоцелевой снаряд танка M1A1 Abrams попал в 152-мм дивизионную самоходную гаубицу 2С3 «Акация». Видео инцидента опубликовал на своей
Попадание боеприпаса M242 полностью уничтожило башню САУ, сорвав ее с погона. К сожалению, время и место съемки не указывается. Напомним, что на
152-мм дивизионная самоходная гаубица «Акация» была принята на вооружение в 1971 году. Основными боеприпасами гаубицы являются осколочно-фугасные снаряды 53-ОФ-540 (дальность стрельбы 17,05 км), и 3ОФ25 с улучшенной аэродинамической схемой (дальностью 17,4 км).
При весе в 27,5 тонны «Акация» способна развивать скорость до 60 км/ч по шоссе и 20−25 км по пересеченной местности.
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Попадание боеприпаса M242 полностью уничтожает башню САУ, срывая ее с погона.
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