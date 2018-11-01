У The Beatles вышел новый клип на песню 1968 года

У группы The Beatles, которая, напомним, распалась в 1970 году, вышел клип на записанную 50 лет назад песню Glass Onion. Видео состоит из архивных кадров с участниками группы.

Над клипом работали Пол Маккартни и художник Ричард Гамильтон, который придумал обложку White Album − десятого студийного альбома в группы, в котором и была песня Glass Onion. Клип приурочен к 50-летию этого альбома.

Из четырёх участников группы до сих пор живы двое − Пол Маккартни и Ринго Старр. Им уже 76 и 78 лет соответственно. Почему Старр не участвовал в подготовке этого клипа, неизвестно. Но вряд ли это могут быть разногласия между музыкантами − в прошлом году они записали совместный альбом.