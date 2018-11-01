Лукашенко похвастался перед Назарбаевым ботинками «Марко»

Сегодня, 2 октября, Лукашенко посетил Витебский меховой комбинат, в который беларуский холдинг «Марко» недавно вложила 30 миллионов долларов. Во время встречи с работниками он рассказал, что носит обувь «Марко», пишет БелТА. А однажды Лукашенко хвастался ей перед президентом Казахстана Назарбаевым − снял ботинок и дал его рассмотреть. К сожалению, видео или фото этого эпизода у нас нет.

На комбинат президент пришёл тоже в ботинках этой фирмы. По его словам, обувь привлекает внимание и глав других государств: «Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, ещё каких-то), Назарбаев говорит: «А где это ты такое взял?». Я говорю: «В Беларуси». Он отвечает: «Да не может быть!» Я снял и показал ему − «Марко» написано». Президент добавил, что «и не надо итальянское, не надо французское».

Об инвестициях

Лукашенко высказался и на тему инвестиций. Он похвалил Николая Мартынова, гендиректора фирмы: «Если бы он себя не зарекомендовал, я бы с ним не разговаривал ни про холдинг, ни про это. Он себя зарекомендовал хорошим частником, бизнесменом».

Президент предложил вложить китайские кредиты в частный сектор: «У нас большое количество невыбранных коммерческих китайских кредитов, семь миллиардов [долларов], есть ещё и дешевые. Недавно я распорядился, чтобы вы прекратили ориентироваться только на гигантов. Есть толковый частник, которого мы знаем, не просто шарлатаны с улицы, вот им надо помогать. Они за 20-30 миллионов [долларов] создадут нам сотни тысяч рабочих мест», − цитирует президента его пресс-служба.