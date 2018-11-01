Свыше десяти тематических площадок, памятник Льву Сапеге в Слониме и преображение Жирович

В Слонимском районе прошло выездное совещание по подготовке к XXVI Дню белорусской письменности и празднованию 550-летия явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального монастыря.





В работе совещания под руководством председателя облисполкома Владимира Кравцова приняли участие заместитель министра информации Республики Беларусь Игорь Бузовский, председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич, представители заинтересованных учреждений, предприятий и ведомств.

Город, как книга

Планом мероприятий Дня белорусской письменности, обсуждению которого была посвящена первая часть рабочей встречи, предусмотрены десятки пунктов. Для гостей мероприятия организаторы подготовили немало интересного. Город, по задумке, будет раскрываться перед ними, словно увлекательная книга, с каждой страницей удивляя и поражая воображение «читателя».





– В следующем году Слоним принимает XXVI День белорусской письменности. Масштабное мероприятие требует серьезного подхода к подготовке. Традиционно такие торжества собирают несколько десятков тысяч гостей и участников. Важно, чтобы до мельчайших подробностей были продуманы не только вопросы размещения тематических площадок, их единое оформление, проведение тематических мероприятий, но и безопасность жителей и гостей города, благоустроены нуждающиеся в этом объекты. Убежден, что совместными усилиями всех заинтересованных сторон нам удастся провести торжество на достойном уровне, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов.

Пройдем по Фестивальной, свернем на Молодежную

Грандиозный праздник пройдет 1 сентября, но в некоторых локальных событиях, предваряющих торжество, например, в научно-практической конференции «Слонимские чтения» и международном круглом столе с участием белорусских и зарубежных писателей в агрогородке Жировичи, можно будет поучаствовать и накануне, 31 августа. Планируется, что значимым событием Дня белорусской письменности станет открытие на площади Ленина в Слониме памятника Льву Сапеге – слонимскому старосте конца XVI – начала XVII веков, внесшему немалый вклад в развитие города.

Затем торжество переместится к главной сцене, которую подготовят специально у Дома культуры в центре города. Здесь будет вручена Национальная литературная премия, пройдет Республиканская народно-патриотическая акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!». Своим мастерством порадуют хореографические и музыкальные коллективы Гродненщины. С этой же площадки прозвучат и заключительные аккорды Дня белорусской письменности.





Вообще же, все центральные улицы Слонима на один день превратятся в большую сценическую площадку, значимая часть мероприятий пройдет также в городском парке и на берегу канала Огинского. Планируется, что всего в городе будут работать свыше десятка различных тематических зон: книжная, театральная, фестивальная, молодежная, спортивная и многие другие.









Раритетные книги, монастырский мед и спортивные баталии на воде

В увлекательный мир книги попадет каждый, кто заглянет на площадь у здания райисполкома. Здесь развернется площадка книги и прессы. Творческие встречи, автограф-сессии с белорусскими писателями, издателями, журналистами… Гости праздника станут свидетелями уникального события – специального памятного гашения конверта с оригинальной маркой «День белорусской письменности». Здесь же можно будет пополнить домашнюю библиотеку, купив новую книгу, рассмотреть уникальные издания, сделанные вручную.





Вдоль улицы Красноармейской растянется площадка, демонстрирующая туристический потенциал Гродненщины, в торговых лавках будут удивлять блюдами национальной белорусской кухни, другими вкусностями и напитками.

Пригласят на праздник веселые и самобытные белорусские подворья.

А улица Васи Крайнего превратится на день в центр духовности – здесь будут представлены церковная атрибутика, монастырский мед, чай и выпечка, которые, к слову, можно будет дегустировать и покупать. Лучшие народные умельцы со всей Гродненщины: гончары, ткачи, кузнецы, мастера соломоплетения и вытинанки покажут изделия ручной работы и продемонстрируют, как это делается.

Дворик за драматическим театром превратится в мини-театр. Весело и интересно будет на площадке «Молодежная». В этот день можно будет познакомиться с фольклорным многообразием разных стран: знакомить гостей со своим творчеством будут не только белорусские коллективы, но и представители городов-побратимов Слонима.

В средневековье перенесется каждый, кто посетит тематические площадки на улице Оперной у канала Огинского. Занятия по душе найдут для себя и дети – их ждут в парке игровые и развлекательные программы. Пройдут и многочисленные спортивные мероприятия.





Заместитель министра информации Республики Беларусь Игорь Бузовский подчеркнул, что канал Огинского на время празднования Дня письменности можно использовать и для проведения первенства по гребле на байдарках и каноэ.

– Такое мероприятие было бы вполне уместно, учитывая, что в следующем году страна принимает II Европейские игры. К тому же динамичный, яркий и задорный вид спорта – гребля на байдарках – украсил бы торжество, сделал бы его еще более зрелищным и запоминающимся, привлек внимание сотен зрителей, – отметил заместитель министра.

Гостиница, музей, канал Огинского

На совещании были рассмотрены и другие планы, которые нужно осуществить в течение года. В их числе благоустройство улицы и канала Огинского. Здесь не только появятся пешеходная и велодорожки, но и новое освещение, а также несколько видовых площадок, будет отремонтирован пешеходный мост через канал. К празднику обновятся гостиница «Щара», здания Слонимской районной библиотеки имени Якуба Коласа, районного центра культуры, народного творчества и ремесел, краеведческого музея имени И.И. Стабровского.





Чистоту и порядок наведут не только на центральных улицах, но и на прилегающих территориях, проведут капитальный ремонт ряда жилых домов, обновят объекты торговли, тротуары. Ремонтные работы пройдут и в здании специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2 Слонима, которая размещается на берегу канала Огинского.

Председатель облисполкома Владимир Кравцов подчеркнул, что необходимо освоить выделенные средства на всех объектах, которые находятся в работе, также и в других отраслях.

Обновленная колокольня и памятник Серафиму Жировичскому

К празднованию значимых дат готовятся и в агрогородке Жировичи. В 2020 году здесь будут отмечать 550-летие явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летие со дня основания Свято-Успенского Жировичского монастыря. Ход подготовки к ним обсудили во второй части выездного рабочего совещания во время посещения Жировичей.





– Жировичский Свято-Успенский ставропигиальный мужской монастырь – один из крупнейших духовных центров притяжения в стране. В мае 2020 года сюда на празднование знаковых дат приедут тысячи паломников и гостей со всех уголков страны и мира. Важно создать достойные условия для того, чтобы каждый чувствовал себя здесь комфортно и проникся особой духовной атмосферой юбилеев. У всех служб и организаций, задействованных в подготовке к проведению торжеств, есть полтора года для того, чтобы реализовать запланированное. Это небольшой срок, учитывая значительный объем работ. Генеральный план развития агрогородка Жировичи уже утвержден, теперь необходимо определить, какие объекты в первую очередь подвергнутся ремонту и реконструкции, установить сроки проведения работ, – отметил Владимир Кравцов.





В прошлом году в монастырском комплексе уже произошли перемены – он прирос новым зданием. По облику хозяйственных построек XVIII–XIX веков возвели трапезные и гостиницу для насельников и посетителей монастыря.

В 2020 году паломники смогут воспользоваться гостеприимством этого места и отметить вместе с монастырской братией большой праздник обители.





Согласно планам архитекторов, изменится центральная часть агрогородка. Зоны стоянки для автотранспорта, торговые лавки, места общего пользования предлагают переместить ближе ко въезду в агрогородок со стороны Слонима. А на их месте обустроить центральную площадь. К празднованию также обновятся корпус Жировичского аграрно-технического колледжа, жилые дома в центре агрогородка, торговые объекты.

Заметнее станет и расположенная напротив Свято-Успенского собора колокольня, под которой находится часовня с железными воротами, напоминающими царские врата иконостаса. Пристройки, которые плотно «облепили» ее со всех сторон, снесут, а прилегающую территорию благоустроят.





Под особым контролем – реконструкция главного монастырского храма – Свято-Успенского собора, который возводился с 1613 по 1650 годы, а также строительные работы на других объектах Жировичского монастыря.

Значимым событием в подготовке к празднованию станет установка памятника одному из почитаемых святых – Серафиму Жировичскому. Именно в Жировичах в начале 20-х годов прошлого столетия он принял монашеский сан.