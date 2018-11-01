ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учреждения культуры Хотимщины получили подарок ко Дню Октябрьской революции

02.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Встречать День Октябрьской революции трудовыми подарками в Беларуси уже стало традицией. Эта инициатива Главы государства в нашей стране прижилась и укрепилась. Ежегодно ее поддерживают и на Хотимщине.
Настоящим подарком для работников культуры в канун праздника стал новый микроавтобус, ключи от которого в торжественной обстановке начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Александру Тищенко вручил заместитель председателя райисполкома Николай Хучев. Дорогостоящее приобретение (более 40 тысяч рублей) стало возможным благодаря средствам, выделенным из районного бюджета.
Как отметил Александр Тищенко, машинный парк давно требовал обновления, 2 микроавтобуса, которые значатся на балансе, имеют 100% износ. Автомобили верой и правдой служили более десятка лет, при том, что исколесили они за это время большие и малые города не только Беларуси, но и стран ближнего зарубежья. Как известно, Дни животновода, чествование механизаторов и комбайнеров не обходятся без артистов РЦК, поэтому техника курсировала не только по городским асфальтированным дорогам, но и по проселочным дорогам, полям.
Ключи вверили опытному водителю РЦК Анатолию Ермакову, который пообещал бережно относится к новой технике, чтобы она прослужила работникам максимальный срок. С неподдельной радостью рассматривали авто участники церемонии, даже принялись распределять себе места для будущей поездки. Ведь им во время гастролей приходится проделывать немалый путь в кабине автомобиля, и от того насколько комфортным будет дорога, зависит общее состояние артистов. Хотя они всегда показывают высший уровень и возвращаются из своих поездок с многочисленными наградами.
Творческий коллектив культработников искренне благодарит районный исполнительный комитет и лично председателя Хотимского райисполкома Дмитрия Рубана за такой важный и нужный подарок!

Елена БОРОВИКОВА.
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встречать День Октябрьской революции трудовыми подарками в Беларуси уже стало традицией. Эта инициатива Главы государства в нашей стране прижилась и укрепилась....
 
Новости дня
Новости разные
 
"Убить Супермена". Почему компании избавляются от сотрудников-звезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика