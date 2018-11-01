Учреждения культуры Хотимщины получили подарок ко Дню Октябрьской революции

Встречать День Октябрьской революции трудовыми подарками в Беларуси уже стало традицией. Эта инициатива Главы государства в нашей стране прижилась и укрепилась. Ежегодно ее поддерживают и на Хотимщине.

Настоящим подарком для работников культуры в канун праздника стал новый микроавтобус, ключи от которого в торжественной обстановке начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Александру Тищенко вручил заместитель председателя райисполкома Николай Хучев. Дорогостоящее приобретение (более 40 тысяч рублей) стало возможным благодаря средствам, выделенным из районного бюджета.

Как отметил Александр Тищенко, машинный парк давно требовал обновления, 2 микроавтобуса, которые значатся на балансе, имеют 100% износ. Автомобили верой и правдой служили более десятка лет, при том, что исколесили они за это время большие и малые города не только Беларуси, но и стран ближнего зарубежья. Как известно, Дни животновода, чествование механизаторов и комбайнеров не обходятся без артистов РЦК, поэтому техника курсировала не только по городским асфальтированным дорогам, но и по проселочным дорогам, полям.

Ключи вверили опытному водителю РЦК Анатолию Ермакову, который пообещал бережно относится к новой технике, чтобы она прослужила работникам максимальный срок. С неподдельной радостью рассматривали авто участники церемонии, даже принялись распределять себе места для будущей поездки. Ведь им во время гастролей приходится проделывать немалый путь в кабине автомобиля, и от того насколько комфортным будет дорога, зависит общее состояние артистов. Хотя они всегда показывают высший уровень и возвращаются из своих поездок с многочисленными наградами.

Творческий коллектив культработников искренне благодарит районный исполнительный комитет и лично председателя Хотимского райисполкома Дмитрия Рубана за такой важный и нужный подарок!

Елена БОРОВИКОВА.

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